Tlalnepantla, Méx.— La presunta red de extorsión a concesionarios de verificentros del Estado de México pretendía obtener más de 430 millones de pesos antes de noviembre de este año, como parte de las cuotas exigidas para la revalidación de los establecimientos, reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Luego de la detención de Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, acusados de ser parte de la red, la fiscalía mexiquense detalló que el monto se obtendría mediante cobros a los concesionarios por la revalidación de líneas de verificación.

La exigencia era de 500 mil pesos por cada línea, adicional a la cuota mensual que la presunta red imponía a los concesionarios por el número de verificaciones realizadas, así como a otros cobros relacionados con las actividades de los establecimientos de verificación.

La investigación señala que las exigencias económicas comenzaron al menos desde diciembre de 2023.

En ese periodo, de acuerdo con entrevistas recabadas por la Fiscalía, se habría planteado a concesionarios el pago de 200 mil pesos mensuales para continuar con la operación de los verificentros.

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