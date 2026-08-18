Ecatepec, Méx. - Para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, que será el próximo 31 de agosto, el gobierno de Ecatepec entregará mil 200 aparatos auditivos, más de 50 mil pares de zapatos, certificados médicos gratuitos, una feria con descuentos y un operativo de seguridad con 2 mil 152 elementos.

“Esta conferencia está dedicada a nuestras niñas y niños y a dos preocupaciones muy concretas de las familias en este regreso a clases: que tengan lo necesario para volver a la escuela y que puedan hacerlo seguros”, dio a conocer la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en conferencia de prensa.

“Tenemos una prioridad: que los apoyos lleguen primero a las familias que más los necesitan”.

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 será el próximo 31 de agosto. | Foto: Especial.

El programa “Ecatepec Te Escucha” distribuirá mil 200 aparatos auditivos. “Vamos a entregar mil 200 aparatos auditivos, para que ningún niño se quede atrás en su desarrollo y en su aprendizaje por no poder escuchar bien. Porque no es justo que, por falta de recursos, un pequeño pierda la oportunidad de desarrollarse plenamente”, dijo.

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La convocatoria abre el 19 de agosto y cierra el 21. Durante todo agosto se realiza la Mega Jornada de certificados médicos escolares gratuitos para menores de hasta 18 años, para “apoyar la economía familiar, ahorrarles gastos y acercar estos servicios directamente a las colonias de Ecatepec”, comentó.

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La Feria del Regreso a Clases se realizará del 28 al 30 de agosto en la Explanada Municipal. Incluirá más de 70 espacios de venta con descuentos de hasta 50 % y más de 40 espacios de servicios como cortes de cabello, atención dental y orientación nutricional.

El programa Zapatos para el Bienestar, o Zapatón, inició la entrega de 3 mil 500 apoyos diarios. En la primera etapa se distribuirán 35 mil en 10 días. El registro para 15 mil más permanece abierto. “Tenemos la meta de superar los 50 mil apoyos”, señaló Cisneros Coss.

El programa “Ecatepec Te Escucha” distribuirá mil 200 aparatos auditivos. | Foto: Especial.

Con Enchulando tu Escuela se intervinieron 646 planteles con poda, pintura, señalética, recolección de basura, iluminación, cámaras y alarmas.

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El operativo de seguridad cuenta con 2 mil 152 elementos y 463 vehículos. Los 27 sectores operarán de forma coordinada, con presencia en entradas, salidas y zonas escolares.

“A las madres y padres que sepan que vamos a cuidar el camino de sus hijos a la escuela y de regreso a casa. Nuestra Policía Municipal estará presente. La Marina nos cuida. Ecatepec está listo para el regreso a clases”, mencionó.

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El gobierno de Ecatepec se prepara para el regreso a clases; entregará mil 200 aparatos auditivos, más de 50 mil pares de zapatos, certificados médicos gratuitos. | Foto: Especial.

Los apoyos municipales se suman a la Beca Rita Cetina, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la entrega de útiles escolares de la gobernadora Delfina Gómez.

“Queremos que el regreso a clases pese menos en el bolsillo y que las familias se sientan tranquilas”, dijo la alcaldesa.

“Estos programas y servicios no son dádivas ni favores. Son recursos públicos que tienen que regresar al pueblo y llegar primero a quienes más los necesitan”.

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JACL