Ecatepec, Méx. -El gobierno municipal de Ecatepec rehabilitó el parque recreativo de la colonia Ampliación Tulpetlac, el cual forma parte de los 500 espacios que serán recuperados y reintegrados a la población.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó a la comunidad el lugar de mil 139 metros cuadrados, donde fueron pintados los juegos infantiles y la cancha de basquetbol, los tableros fueron remozados, además de limpiar, pintar y reforestar el espacio.

Ecatepec recupera parque de Ampliación Tulpetlac; impartirán actividades gratuitas para la comunidad. Foto: Especial.

"Este es un parque pequeño, pero con muchos elementos porque aquí sí hay para hacer ejercicio, para los niños una cancha. Que lo mantengan así, que los vecinos puedan estar haciendo su faena, que salgan para que puedan estar conviviendo con todos los niños", dijo la edil.

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La munícipe explicó que implementaron en el parque el programa "Cambia de Cancha", mediante el cual impartirán gratuitamente diversas actividades para la comunidad, entre ellas físicas, sobre todo para los jóvenes, lo que permitirá la reapropiación del espacio por parte de los vecinos.

Ecatepec recupera parque de Ampliación Tulpetlac; impartirán actividades gratuitas para la comunidad. Foto: Especial.

"Venimos de varias regiones, pero todo el tiempo es hacer y hacer obras. ¿Qué tenemos?, una devastación en lo largo y ancho del municipio, pero avanzamos. Y estoy segura de que vamos a avanzar muchísimo. No vamos a acabar, eso sí, pero vamos a avanzar mucho", expresó.

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La alcaldesa dio a conocer a los colonos que, en esta región de Ecatepec, que durante años ha enfrentado escasez de agua potable, rehabilitarán los sistemas de rebombeo para mejorar la distribución del líquido por la red a todas las comunidades.

dmrr