Una explosión seguida de un incendio se registró la noche de este lunes en una vivienda de la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, lo que dejó dos personas lesionadas.

De acuerdo con información de las autoridades, dos personas presentaron quemaduras y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

En un reporte inicial se había informado de tres personas lesionadas; posteriormente, la autoridad confirmó que fueron dos las personas trasladadas por quemaduras.

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El incendio se registró en una casa particular de planta baja y primer nivel, la cual resultó afectada en su totalidad.

Explosión e incendio en vivienda de Álvaro Obregón deja dos personas lesionadas; retiran siete cilindros de gas LP. Foto: Especial.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

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Durante las labores, los cuerpos de emergencia retiraron oportunamente siete cilindros de gas LP que se encontraban en el interior de la vivienda.

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Personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón también participó en la atención del incidente.

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La zona permaneció bajo vigilancia mientras los servicios de emergencia realizaban las labores de control y evaluación de los daños.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron la explosión y posterior incendio.

También se llevará a cabo una evaluación de las condiciones estructurales del inmueble y de los daños ocasionados por el fuego.

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dmrr/rmlgv