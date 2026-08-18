La representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, apoyó la construcción de un estándar nacional con el objetivo de sancionar el feminicidio y destacó que durante 2025 fueron víctimas de ese delito 721 mujeres, mientras que otras 2 mil 74 murieron por homicidio doloso.

Al participar en las Mesas de Diálogo para el Análisis y Propuestas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, organizadas por el Senado de la República, hizo hincapié en que el desafío consiste en que cada muerte violenta sea investigada con perspectiva de género y que la nueva legislación no se quede en el papel, más bien que se convierta en una garantía efectiva en todo el país.

Expresó la voluntad y disposición de ONU Mujeres para acompañar el proceso de construcción e implementación de la nueva ley.

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“Es especialmente significativo encontrarlos hoy aquí, en el Senado de la República, para contribuir a transformar décadas de exigencia, movilización y construcción jurídica en un estándar nacional que proteja la vida, que garantice los derechos de todas las mujeres y las niñas, sin importar en qué lugar del país se encuentren”, puntualizó.

Subrayó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso decisivo, “y por eso, desde ONU Mujeres queremos valorar y reconocer al gobierno de la República y al Senado en este enriquecedor espacio abierto y honesto y diálogo”.

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Destacó que el punto de partida es histórico para el país, y abre una oportunidad con el objeto de construir un piso común de protección para todas las mujeres.

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“El reto es que en cada una de esas muertes sea investigada con perspectiva de género para esclarecer qué ocurrió, y, cuando corresponda, identificar las razones de género detrás de ella”, enfatizó.

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“ONU Mujeres acompañará al Estado mexicano en este proceso, al Senado, al gobierno de la República, a las fiscalías, a las entidades federativas, en la armonización, pero, sobre todo, en la implementación de la ley. El desafío de esta ley es que no se quede en el papel, sino que se convierta en una garantía efectiva en todo el territorio nacional. Ese debe ser el horizonte que nos convoque aquí, un México en el que ninguna mujer pierda la vida a causa de la violencia feminicida, en el que ninguna familia tenga que vivir una ausencia irreparable ni convertir su dolor en una batalla por la justicia, y en el que prevenir el feminicidio sea una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por toda la sociedad en su conjunto”, recalcó.

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