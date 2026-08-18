La cultura digital evoluciona constantemente a través de las interacciones en redes sociales, donde modismos y conceptos que nacen en entornos virtuales brincan al lenguaje cotidiano de las nuevas generaciones. En semanas recientes, una de las tendencias de mayor alcance en plataformas como TikTok e Instagram gira en torno al concepto de "farmear aura", una expresión adoptada principalmente por la generación Z que clasifica las acciones, el carisma y la estampa visual de las personas bajo un sistema simbólico de reputación social.

De acuerdo con un estudio sobre jerga digital y comunidades en línea publicado por el Oxford Internet Institute, la apropiación de términos de videojuegos dentro del lenguaje coloquial de la juventud responde al fenómeno de la "gamificación del comportamiento social", en donde los usuarios evalúan situaciones de la vida real con métricas conceptuales extraídas de los entornos lúdicos interactivos.

¿Qué significa "Farmear Aura"?; la nueva tendencia entre jóvene que llama la atención en redes sociales Foto: Captura de pantalla TikTok

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En este contexto, el ecosistema digital mexicano registra el salto de esta tendencia desde las pantallas hasta las calles de la capital. La plataforma de contenidos digitales Proyecto Escolar, reconocida en redes sociales por realizar intervenciones callejeras y cuestionarios a figuras públicas o ciudadanos en diversos puntos urbanos, difundió una convocatoria masiva para celebrar la primera "Batalla de farmeo de aura" en la Ciudad de México. La publicación alcanzó miles de interacciones a pocas horas de su difusión, abriendo el registro para quienes buscan poner a prueba su presencia escénica de manera presencial.

¿Cuándo, dónde y cuáles son los premios de la competencia en CDMX?

El evento convocado por la cuenta de Instagram @proyectoescolar_ contempla una dinámica pública orientada a reunir a jóvenes creadores y público en general. La organización informó que los detalles clave para asistir o participar quedan distribuidos de la siguiente manera:

Fecha de realización: Domingo 23 de agosto.

Domingo 23 de agosto. Sede del encuentro: Explanada del Parque México, ubicado en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Explanada del Parque México, ubicado en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario de inicio: 15:00 horas (3:00 p.m.).

15:00 horas (3:00 p.m.). Bolsa de premio: La publicidad del evento anuncia un incentivo económico de "300,000 centavos mexicanos", lo cual corresponde en moneda nacional real a un premio en efectivo de 3,000 pesos ($3,000 MXN).

La publicidad del evento anuncia un incentivo económico de "300,000 centavos mexicanos", lo cual corresponde en moneda nacional real a un premio en efectivo de 3,000 pesos ($3,000 MXN). Proceso de inscripción: Los organizadores señalaron que las personas interesadas en competir deben enviar su nombre mediante mensaje directo (DM) a la cuenta oficial organizadora.

La convocatoria suma más de 20 mil reacciones e interacciones en plataformas digitales, generando debates y comentarios entre los usuarios. Esta competencia presencial busca llevar las dinámicas de validación visual de la red a una tarima urbana, donde la seguridad, el estilo y la actitud de los asistentes determinarán quién logra "farmear" la mayor cantidad de aura en la capital.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Origen y significado de "farmear aura": De la pantalla a la interacción social

Para entender el trasfondo de este concurso, es necesario analizar la etimología digital de sus componentes. El término "farmear" proviene del verbo en inglés farming, utilizado en el ámbito de los videojuegos de rol y multijugador masivos (MMORPG). De acuerdo con la enciclopedia especializada en cultura de internet Know Your Meme, este vocablo describe la acción repetitiva de ejecutar una tarea específica dentro de un juego para acumular experiencia, recursos, monedas virtuales u objetos con el fin de mejorar el desempeño de un personaje.

Por otro lado, la palabra "aura" dentro de este marco de referencia representa la proyección estética, la confianza, la elegancia, la postura y la energía de una persona frente a otros. Por lo tanto, la frase "farmear aura" alude a la ejecución consciente de actos o gestos que incrementan el prestigio, la admiración y la popularidad individual ante la mirada ajena.

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Esta jerga digital contempla variaciones como "ganar aura" (cuando una persona realiza un acto admirable, seguro o ingenioso) o "perder aura" (cuando ocurre una situación bochornosa, torpe o que resta distinción). Según registros del MIT Technology Review, la rápida adopción de estas expresiones muestra cómo los lenguajes emergentes en internet ayudan a delimitar la pertenencia a un grupo generacional a través de códigos compartidos de reconocimiento social.

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