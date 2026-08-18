El Simi Fest 2026 ya tiene fecha, sede, cartel y precios, y la edición de este año llega con una combinación que causó revuelo en redes sociales, pues Snoop Dogg y Miguel serán los encargados de encabezar el festival del Dr. Simi en la Ciudad de México.

Este encuentro musical, impulsado por Farmacias Similares, tiene como propósito recaudar fondos para iniciativas relacionadas con la reforestación y la preservación del medio ambiente.

Este año será la tercera edición del festival, el cual apuesta nuevamente por reunir música, entretenimiento y una causa social.

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¿Dónde y cuándo será el Simi Fest 2026?

Este 2026 se realizará el próximo domingo 5 de diciembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

La sede no es completamente nueva para el festival, pues en 2025 el evento llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Simi Fest 2026. Foto: Ticketmaster

¿Qué artistas estarán en el Simi Fest 2026?

Además de Snoop Dogg, uno de los referentes del hip-hop estadounidense, y de la presencia de Miguel, cantante estadounidense reconocido por su trabajo dentro del R&B, el evento también contará con la presencia de María Barracuda; Los Eclipses; Los Blenders, Descartes a Kant, Romoo y al propio Dr. Simi.

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¿Cuánto cuestan los boletos del Simi Fest 2026?

La venta general comenzará este martes 18 de agosto a las 9:00 de la mañana mediante Ticketmaster. Los precios anunciados dependen de la zona elegida dentro del recinto; por lo que quedan de la siguiente forma:

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La entrada General tendrá un costo de mil 700 pesos, mientras que la zona Preferente costará 2 mil 500 pesos. Para quienes busquen la experiencia VIP, el precio será de 4 mil 960 pesos.

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