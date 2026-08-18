El nuevo ciclo escolar está a punto de comenzar para miles de estudiantes mexicanos. Ante ello, los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 están por publicarse, por lo que estudiantes de Ciudad de México y Estado de México finalmente podrán saber en qué preparatoria continuarán sus estudios durante el ciclo escolar 2026-2027.

La publicación de resultados ocurre bajo el nuevo esquema de acceso a la educación media superior, que desde 2025 modificó la forma en que los estudiantes obtienen un lugar en distintas instituciones públicas. Sin embargo, hay un detalle importante: quienes eligieron opciones de la UNAM o el IPN mantienen sus propios mecanismos de selección.

Entre las instituciones públicas contempladas en Mi Derecho, Mi Lugar se encuentran el Colegio de Bachilleres (Colbach), Conalep, IEMS, DGB, DGETI, DGETAyCM, SECTI y la UAEMéx, en el caso del plantel Texcoco.

Egresados de la secundaria dejarán de presentar el examen Comipems; la selección será mediante el nuevo esquema de evaluación Ecoems. (03/02/2025) Foto: Archivo | El Universal

¿Cuándo salen los resultados de Mi derecho, Mi lugar 2026?

Los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 estarán disponibles del 17 de agosto. A partir de ese momento, los estudiantes podrán ingresar a la plataforma oficial para conocer la preparatoria asignada para el próximo ciclo escolar.

Mario Delgado, titular de la SEP, destacó los resultados de "Mi derecho, mi lugar". Foto: Especial, 18 de agosto de 2025

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¿Cómo consultar los resultados de Mi derecho, Mi lugar?

Para conocer la preparatoria asignada, los aspirantes deberán ingresar al portal oficial de Mi Derecho, Mi Lugar y dirigirse al apartado de “etapas”, correspondiente a la etapa 6 del proceso.

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Para realizar la consulta será necesario tener a la mano el folio de registro, la CURP tal como fue registrada durante el proceso y el comprobante de registro. Si la plataforma lo solicita, también será necesario contar con la Llave MX.

Una vez que el estudiante ingrese al sistema y complete los datos solicitados, podrá consultar el reporte correspondiente. Ahí aparecerá la modalidad, los resultados del proceso y la institución de educación media superior asignada.

Hay otro detalle que no conviene pasar por alto. Después de conocer el resultado, será importante descargar y conservar el comprobante de asignación, debido a que puede ser solicitado posteriormente durante el proceso de inscripción.

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¿Qué pasa si no quedaste en el bachillerato que deseabas?

Aquí puede llegar la sorpresa para algunos estudiantes. Obtener un lugar dentro del proceso no significa necesariamente quedarse en la primera opción de preparatoria.

La asignación se realiza tomando en cuenta las opciones registradas por cada aspirante y la disponibilidad de lugares en las instituciones participantes. Por ello, dependiendo de los espacios existentes, un estudiante puede recibir una opción distinta a la que había colocado como su primera preferencia.

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Para estos estudiantes habrá un periodo extraordinario del 19 al 26 de agosto, durante el cual podrán buscar una alternativa entre las instituciones que todavía tengan espacios disponibles.

El periodo extraordinario también contempla a los estudiantes que no realizaron su registro ordinario.

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