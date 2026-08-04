Guanajuato.– La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) garantizó que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) que funcionan con recursos públicos, seguirán operando en esta entidad.

Más de 3 mil 500 estudiantes inscritos en esas escuelas continuarán sus estudios con normalidad, aseveró.

Las familias de los alumnos “pueden tener la certeza de que este modelo educativo público sigue operando conforme a la ley”, señaló la dependencia en un comunicado.

Tras analizar los oficios emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones contenidas en dichos documentos están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

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La SEG expuso que en esta entidad no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

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La SEG señaló que mantendrá el diálogo y la coordinación con la Secretaría de Educación Pública para atender cualquier disposición que resulte aplicable, siempre con pleno respeto al marco jurídico vigente y privilegiando el interés superior de las y los estudiantes.

Dijo que para el Gobierno del Estado, la educación de las juventudes es una prioridad, por lo que todas las decisiones seguirán poniendo al centro a las y los estudiantes, garantizando la continuidad de sus estudios y brindando certeza a las familias guanajuatenses.

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Educación con respeto a derechos humanos

Explicó que el Bachillerato Bivalente Militarizado es modelo tecnológico que fortalece la formación académica de las y los estudiantes con valores como la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el compromiso social y el respeto a los derechos humanos.

“Este modelo educativo no forma parte del Sistema Educativo Militar ni constituye formación militar”.

Explicó que este modelo de educación a cargo de la SEG es “un subsistema público de educación media superior”, financiado al cien por ciento con recursos estatales y creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018.

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Las carreras que ofrece son “Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana”; cuentan con registro de la SEP, que lo ratificó recientemente.

En sus ocho años de operación, 8 mil 895 jóvenes han cursado estudios en este modelo educativo, de los cuales 3 mil 341 ya concluyeron su formación.

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El 76 por ciento de quienes egresaron en el ciclo escolar anterior continuó sus estudios en instituciones de nivel superior, lo que refleja los resultados alcanzados por este esquema educativo.