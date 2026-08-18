El senador Gerardo Fernández Noroña lanzó una advertencia al gobierno de Estados Unidos después de que le fue revocada la visa al hijo del expresidente López Obrador, el morenista Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, quien se encuentra sumergido en la polémica en medio de sus aspiraciones políticas de obtener un curul en la Cámara de Diputados.

“Como si necesitáramos visa para gobernar este país. Ahora resulta que lo usan como si fuera certificado de buena conducta, como lo dijo ayer la compañera presidenta: quien decide quién es buen político o política es el pueblo de México”, expresó el legislador.

En el segundo informe de actividades legislativas de la senadora Luisa Cortés García, desde Oaxaca, Fernández Noroña garantizó que el partido oficialista en el que milita arrasará en las elecciones de 2027, mandando a la oposición “adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador” en La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas.

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“Que se oiga bien y se oiga hasta Washington: en México manda el pueblo de México y nadie más. ¡Ya basta! Basta de que estén usando todas sus herramientas para querer incidir en los procesos internos de nuestra patria, por más que quieran ayudar a esa oposición pedorra que no representa nada”, advirtió el expresidente de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, su intervención no culminó ahí. Posteriormente, Gerardo Fernández Noroña lanzó una amenaza a Washington, en un contexto en el que otras figuras del partido gobernante Morena han recibido medidas similares a la de Andy López Beltrán.

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“Desde aquí lo planteo: atrévanse, atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Está retirado, pero como decía mi abuela 'si todavía no me he muerto, cabrones, aquí estoy'. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, vociferó el senador en medio del evento de su compañera de bancada.

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El jueves 13 de agosto, López Beltrán dirigió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, a quien le reclamó por el retiro de su documento. En esta misiva, el hijo de López Obrador se refirió a Marco Rubio y Cristopher Landau como “jefes de pandilla” y adjudicó a estos dos funcionarios la cancelación de su visa.

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