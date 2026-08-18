Alexis Ayala afirma que no tenía conocimiento del último post de su exesposa, Cinthia Aparicio, en el que, con lágrimas en los ojos, reconocía atravesar días complicados, pues el actor dio a conocer que a pesar de que no ha dejado de seguirla en sus redes sociales, configuró su cuenta, de tal manera que no pueda ver el contenido que la actriz comparte.

Este fin de semana, Cinthia recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una sentida publicación. La actriz aparece en una fotografía, cubriéndose la mitad del rostro con una de sus manos, sin embargo, es notorio que, al momento en que capturó la toma, se encontraba llorando.

En la descripción de la instantánea, la actriz de telenovelas confió que, a pesar de que trata de ser fuerte, hay días en que, las adversidades que se presentan en su vida, también la hacen vulnerarse, sin embargo, no sugirió que dichas tribulaciones tuvieran relación con su separación de Ayala, la cual se dio a conocer de forma pública en abril de este año.

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"No sabía si subir esta foto, porque no es un día bonito..., es uno de esos días en los que, simplemente, no podía más (...), aunque muchas veces me ven trabajando, viajando, arreglada, sonriendo..., también existe esta versión de mí, la que se cansa, la que duda, la que llora, la que todavía está aprendiendo a elegirse y poner límites (...)". escribió.

Aparicio recibió múltiples comentarios de apoyo, tanto de sus amistades del medio -Ariadne Díaz, Natalia Alcocer, Andrea Rodríguez y Shanik Berman-, como de sus seguidores; quien no emitió ninguna expresión fue Ayala, sin embargo, cuando este fue captado en las afueras de Televisa, no estuvo exento a que la prensa le preguntara por el post de su ex.

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Alexis, que en la actualidad es parte del elenco de "Corazón de Marruecos", melodrama (aún sin estrenar) producido por Rosy Ocampo, aseveró que, en realidad, no tenía conocimiento del post de Cinthia y que, era en ese preciso momento, cuando se estaba enterando del suceso que tanto llamó la atención en redes este fin de semana.

Esto debido a que explicó que, al separarse, llegaron al mutuo acuerdo de desactivar las notificaciones de sus respectivas redes sociales, con el fin de vivir el duelo de la ruptura de la forma más saludable posible.

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"Tengo silenciado, para que no me salgan sus historias, de la misma manera en que ella me tiene, no nos dejamos de seguir (yo lo hice por una cuestión de sanidad, pero también por respeto), ni mucho menos, como yo digo siempre, respeto muchísimo mi pasado, pero, mi pasado es mi pasado, yo no estoy en su cabeza, no sé qué piense o que haya publicado, me estoy enterando por ti; todos vivimos nuestra vida como la tenemos que vivir, yo espero que le vaya muy bien, como espero que a mí me vaya muy bien", dijo el actor.

En lo tocante al trascendido que sugeriría que Cinthia ya tiene una nueva pareja, Ayala se dijo gustoso por ella, de ser que la noticia llegue a confirmarse y, recalcó que, así como la actriz rehará su vida amorosa, en su caso, sucederá lo propio.

"Si la tiene, qué maravilla, está increíble, tiene todo el derecho para tenerla, como yo tengo todo el derecho de tenerla, eso está superbien, la vida está para vivirse y no para juzgarse, tiene toda la vida por delante y, ojo ¿eh?, yo también, yo también", puntualizó.

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