Vladímir Klichkó, exboxeador y padre de la hija de Hayden Panettiere, dedicó un emotivo mensaje a la fallecida actriz, modelo y cantante estadounidense, quien murió el domingo a los 36 años en Carolina del Sur.

A través de su cuenta de Instagram, Klichkó compartió una fotografía de Hayden Panettiere junto a su hija Kaya, nacida en 2014, y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras la muerte de la actriz.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia del trágico fallecimiento de Hayden me entristece profundamente”, escribió el exboxeador.

Klichkó reconoció que, aunque él y Panettiere llevaban varios años separados, ella siempre ocupará un lugar importante en su vida por la historia que compartieron y, especialmente, por ser la madre de su hija.

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“Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, señaló el ucraniano, quien actualmente tiene la custodia de la menor.

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El exboxeador también destacó la trayectoria profesional de la actriz, quien alcanzó gran popularidad por sus papeles en la saga de terror "Scream" y en la exitosa serie "Héroes".

Klichkó aseguró que Panettiere construyó una carrera extraordinaria gracias a su talento, aunque también tuvo que enfrentarse a los momentos más difíciles de una industria que calificó como muy exigente.

Prometió preservar la memoria de Hayden para su hija y hablarle de ella con respeto.

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“Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”, expresó.

“A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”.

Finalmente, el exmonarca mundial de boxeo envió sus condolencias a los padres de Hayden, así como a sus amigos y seguidores, y pidió respeto para la privacidad de la familia durante este momento de profundo dolor.

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A través de su cuenta de Instagram, Klichkó compartió una fotografía de Hayden Panettiere junto a su hija Kaya.

La historia de amor entre Hayden Panettiere y Vladímir Klichkó

Hayden Panettiere y Vladímir Klichkó se conocieron en 2008, cuando la actriz tenía 19 años y el boxeador ucraniano 32. A pesar de la diferencia de edad, ambos comenzaron una relación sentimental que rápidamente llamó la atención de los medios.

La pareja hizo pública su relación y durante los primeros años protagonizó diversas apariciones juntos. En 2013, Klichkó y Panettiere dieron un paso más en su romance y anunciaron su compromiso matrimonial.

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Un año después nació su hija, Kaya, en diciembre de 2014. Sin embargo, la relación atravesó diferentes etapas y finalmente decidieron separarse en 2018.

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Aunque tomaron caminos distintos como pareja, ambos mantuvieron el vínculo como padres de Kaya. Panettiere incluso llegó a hablar públicamente sobre lo difícil que había sido para ella estar alejada de su hija, mientras Klichkó asumió su cuidado.

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Con el paso de los años, la relación sentimental quedó atrás, pero el vínculo familiar permaneció. Tras la muerte de Panettiere, Klichkó dejó claro que la actriz seguirá siendo una parte importante de la historia de su familia y de la vida de su hija.

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