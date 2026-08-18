Frankie Muniz recordó a Hayden Panettiere con una fotografía de cuando ambos eran adolescentes. Los dos crecieron prácticamente frente a las cámaras y sus carreras terminaron cruzándose en más de una ocasión, entre ellas en la serie "Malcolm el de en medio".

Tras darse a conocer la muerte de la actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años, el protagonista de "Agente Cody Banks" recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de quien fuera su compañera de trabajo y recordar los años en los que coincidieron.

“Me entristece mucho saber lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla a su lado”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

El actor de 40 años señaló que, más allá de las producciones que realizaron juntos, conserva numerosas anécdotas de aquella etapa de sus carreras.

“Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz”, agregó.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y recuperó una conexión que quizá algunos seguidores de la serie recuerdan pues Hayden apareció en cuatro episodios de la comedia protagonizada por Muniz.

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Entre 2003 y 2005, interpretó a Jessica, una adolescente inteligente y manipuladora que encontraba la manera de poner en aprietos tanto a Malcolm como a Reese.

Su primera aparición ocurrió en "Stereo Store", episodio de la cuarta temporada estrenado en 2003. Jessica llega a la casa de la familia como niñera y rápidamente demuestra que puede controlar a los hermanos e incluso engañar a Lois para conseguir lo que quiere.

Tenía alrededor de 14 años cuando se incorporó a la serie y, años después, reveló que Bryan Cranston, quien interpretaba a Hal, tuvo un papel importante para que consiguiera el personaje.

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La actriz regresaría posteriormente en otros episodios, por lo que Jessica terminó convirtiéndose en uno de los personajes invitados recurrentes de las últimas temporadas.

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¿En qué proyectos Frankie Muniz y Hayden Panettiere trabajaron juntos?

"Malcolm el de en medio" no fue el único proyecto que reunió a Frankie Muniz y Hayden Panettiere.

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En 2005 ambos participaron en "Héroe a rayas" ("Racing Stripes"), película familiar protagonizada por una cebra que sueña con convertirse en caballo de carreras.

La actriz interpretó a Channing Walsh, la joven que decide entrenar a Rayas para competir, mientras que Muniz prestó su voz al protagonista en la versión original en inglés.

Para entonces, los dos ya eran algunos de los rostros juveniles más reconocibles de la televisión estadounidense. Frankie había alcanzado fama internacional como Malcolm, mientras Panettiere acumulaba una carrera que había comenzado desde que era bebé y que poco después la llevaría a uno de sus personajes más conocidos: Claire Bennet en "Héroes".

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La muerte de Hayden Panettiere fue confirmada por su representante el domingo 16 de agosto. La actriz tenía 36 años.

Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada públicamente y el caso permanece bajo investigación.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, fue encontrada inconsciente en su residencia y los servicios de emergencia realizaron maniobras para intentar reanimarla.

La actriz dejó una hija, Kaya, nacida durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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