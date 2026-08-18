Monterrey. – La madre y el padrastro de la niña de dos años que murió por una contusión en el abdomen, fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio de la menor, en Nuevo León.

La captura se realizó después del inicio de la investigación por la muerte de Cinthia Geraldine, quien falleció en el Hospital Metropolitano horas después de que su madre y su padrastro la llevaran con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Itzel Zulema “N”, de 23 años, y José Antonio “N”, de 26, fueron ubicados por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cuando circulaban en una motocicleta por calles de la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que personal pericial ubicó a los presuntos responsables y les marcaron el alto.

Se detalló que ambos fueron arrestados en flagrancia por un delito contra la salud, debido a que llevaban consigo varias dosis de narcóticos, una báscula y teléfonos celulares.

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La investigación por la muerte de la menor se inició luego de que fuera trasladada para recibir atención médica en el Hospital Metropolitano, donde personal médico notificó su fallecimiento durante los primeros minutos del 16 de agosto.

Foto: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León

La Fiscalía estableció posteriormente, mediante estudios periciales, que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen. Además, la menor presentaba lesiones en distintas regiones anatómicas.

Las autoridades investigan una agresión física por razones de género ocurrida entre el 15 y el 16 de agosto en una vivienda de la colonia Primero de Mayo.

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Como parte de las indagatorias, agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron un cateo en el inmueble.

La diligencia fue autorizada por un juez y permitió localizar indicios que ahora son sometidos a estudios científicos para determinar su relación con los hechos.

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La Fiscalía mantiene una carpeta de investigación por feminicidio y otra por delito contra la salud.