El Sistema DIF de Nuevo León y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) entregaron apoyos funcionales gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión superior a 20 millones de pesos.

El acto se realizó en el Centro Estatal Paralímpico del Alto Rendimiento del DIF y estuvo encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, quienes destacaron que estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la salud y a herramientas de movilidad y comunicación.

Como parte del programa, se entregaron 61 procesadores de sonido de última generación a 57 pacientes con sordera profunda, con una inversión de 20 millones 4 mil 200 pesos. Los beneficiarios son habitantes de distintos municipios de Nuevo León.

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La actualización de estos dispositivos es necesaria debido a que los componentes externos de los implantes cocleares presentan desgaste y obsolescencia cada cinco a siete años. De acuerdo con las autoridades, el alto costo de los procesadores puede dificultar que las familias los sustituyan, lo que representa un riesgo para la continuidad de la audición y del lenguaje oral de los pacientes.

Previo a la entrega, las personas beneficiarias participaron en una jornada de calibración y programación médica que se realizó del 10 al 13 de agosto. Además, contarán durante un año con seguimiento terapéutico y audiológico gratuito en el Hospital Materno Infantil.

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DIF Nuevo León entrega apoyos para mejorar calidad de vida (17/08/2026). Foto: Especial

Durante el evento también se entregaron apoyos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, para personas de nueve municipios, como parte de las acciones de asistencia social coordinadas por el DIF estatal y los sistemas DIF municipales.

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Mariana Rodríguez destacó que este tipo de programas contribuyen a construir un estado más incluyente y a ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad.

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“Estamos trabajando para abrir nuevos caminos para todas y todos, y para seguir construyendo sobre todo un Nuevo León más incluyente en donde todas las personas puedan vivir con justicia y con dignidad, sin que nadie se quede atrás”, afirmó.

Por su parte, Samuel García agradeció la colaboración de la Beneficencia Pública y señaló que la coordinación entre las autoridades estatales y federales ha permitido ampliar los programas de atención médica y apoyo a la población.

El director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario de la APBP, Guillermo Roberto Schiaffino Pérez, destacó que la entrega representa un ejemplo de los resultados que pueden alcanzarse mediante la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

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