Una doble cartelera cierra la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde el Necaxa recibe al León en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Después de la Leagues Cup, el torneo local regresó este sábado, por lo que el cierre de esta fecha se da en lunes, algo atípico dentro del máximo circuito.

Los hidrocálidos llegan después de dos derrotas y una victoria en el torneo frente a los clubes de la MLS. Los rayos derrotaron 2-1 al NYC FC en el último juego de la competencia, logrando sacudirse una racha de tres juegos perdidos de forma consecutiva.

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Su último juego en Liga MX fue ante el Toluca, donde cayeron 3-1 en el estadio Nemesio Diez.

Por su parte, el León es de los cuatro clubes mexicanos que alcanzó los cuartos de final en la Leagues Cup con paso perfecto, aunque su presente en el torneo local es distinto.

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En el Apertura 2026, los Panzas Verdes solamente tienen una victoria y acumulan dos derrotas, pero buscarán aporvechar su gran momento que les dejó el torneo binacional y cosechar un triunfo que es urgente para su causa.

Necaxa vs León MINUTO A MINUTO