Armando González no jugó con Chivas en el partido frente a Santos del domingo, por lo que se infirió que el futbolista mexicano ya estaría arreglado con el Olympiacos de Grecia, aunque todavía no se ha hecho un anuncio oficial.

Aunque en la prensa mexicana se niega la existencia de un acuerdo entre el cuadro griego y la directiva rojiblanca, los medios de aquel país dan por cerrado el fichaje del delantero mexicano con el equipo de Atenas.

Según el periodista griego Nikos Kotsis, la directiva del Olympiacos ya habría acordado con Guadalajara todos los detalles para concretar la llegada del canterano rojiblanco e incluso reveló la cantidad por la que se produciría su salida.

"Exactamente como lo escribimos anoche: el Olympiacos hizo suyo a Armando González. El acuerdo con Chivas Guadalajara es definitivo. El club mexicano respondió positivamente a la oferta final, que incluye 8.5 millones de euros + 2 millones de euros en bonos + un 10% de porcentaje de una futura venta", se lee en su publicación en X.

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De igual forma, el comunicador antes citado aseguró que la llegada del delantero mexicano a Grecia se daría este miércoles.

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"El delantero internacional ya llegó a un acuerdo con los rojiblancos desde hace varios días y se espera que llegue a Grecia a más tardar el miércoles."