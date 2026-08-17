La Selección Mexicana Femenil Sub 20 ya está lista para enfrentar el Mundial de la especialidad que se juega en Polonia, durante el mes de septiembre y al que llegan con el objetivo de firmar una gran participación.

Esta Copa del Mundo se desarrollará del 5 al 27 de septiembre en el país europeo, donde el Tri quedó ubicada en el Grupo A junto a Polonia, Argentina y Benín.

Doriva Bueno, entrenador del cuadro nacional, dio a conocer este lunes a sus 21 futbolistas para esta justa, la cual arrancan ante Benín en la Arena Katowice.

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Dentro de las convocadas destacan Alice Soto (Rayadas) y Montserrat Saldívar (América), dos futbolistas que tienen un amplio recorrido en la Liga MX Femenil y también con la Selección Mayor, por lo que lucen como las de mayor jerarquía dentro del grupo.

#Sub20 | ¡Polonia nos espera! 🇵🇱🔜🌎



Ellas son las elegidas para representar a México en la Copa Mundial Femenina Sub-20. 🇲🇽



¡A disfrutar y defender nuestros colores juntas! 💚 pic.twitter.com/AepdfGcFOO — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 17, 2026

Convocatoria de México para el Mundial Sub 20 Femenil

Porteras

Valentina Murrieta (América)

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Camila Vázquez (Atlas)

Mariángela Medina (UCLA)

Defensas

Ana Lorena Torres (Atlante)

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Arantza Segura (América)

Alexa Martínez (Pachuca)

Berenice Ibarra (Pachuca)

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Mía Villalpando (Tigres)

Natalia Muñoz (Tigres)

Michel Fong (Tijuana)

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Ashlee Mora (UTEP)

Mediocampistas

Alexa Soto (América)

Abril Fragoso (Pachuca)

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Yareli Valadez (Pachuca)

Alice Soto (Rayadas)

Monique Montes (Rayadas)

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María Inés González (Tigres)

Delanteras

Montserrat Saldívar (América)

Noemí Villalobos (Atlas)

Jalen Chaney (Creighton University)

Deiry Ramírez (Tigres)