La federación escocesa de fútbol ha retirado su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y no votará por él en el proceso de reelección que tendrá lugar a principios del año que viene.

Esta decisión está unida al intento de privatización de la Copa del Mundo que intentó hace unas semanas Infantino, que le ha valido el escrutinio del mundo del futbol.

"La posición de la federación escocesa ha sido muy clara desde que las federaciones de la UEFA se reunieron. Estamos alineados con la posición de la UEFA. La UEFA ha hablado de una pérdida de confianza en la FIFA y estamos completamente de acuerdo con ello", dijo Ian Maxwell, presidente de la federación escocesa, en la presentación del nuevo técnico de la selección, Sebastian Pocognoli.

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"No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027", sentenció.

Escocia se ha unido de este modo a Inglaterra, Gales y a la República de Irlanda, que ya declararon su retirada de apoyo a Infantino en las últimas semanas.

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En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han pedido la dimisión del presidente por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo.

De momento, no hay ningún candidato que se haya presentado para poner en entredicho la reelección de Infantino. La fecha límite para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA es el 18 de noviembre.