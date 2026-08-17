Cuernavaca, Morelos. - En esta semana, la empresa gasera Tomza, Gas Titanium; aseguradoras y personas afectadas por la explosión de una nube de gas LP, formalizarán los primeros 14 acuerdos reparatorios por daños en el Centro de Justicia Alternativa (CJA) de esta institución de procuración de justicia, informó el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar.

Este avance, informó el fiscal, es producto de la reunión que sostuvieron el pasado 12 de agosto, el Fiscal General y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, con la empresa gasera y aseguradoras, en donde se reiteró el compromiso de que las personas afectadas serán respaldadas totalmente por el marco legal y por las instituciones estatales que han intervenido desde el día del siniestro.

Para garantizar los derechos de las personas afectadas en la firma de los acuerdos reparatorios, informó el fiscal, se solicitó la intervención de las comisiones de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV).

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Blumenkron Escobar precisó que hasta este domingo 16 de agosto, se llevan 160 intervenciones periciales. Se han contabilizado 23 personas atendidas, nueve procedimientos de ampliación de declaración y 14 oficios de derivación al Centro de Justicia Alternativa.

Además, se informó que, en total, 16 personas sufrieron lesiones, de las cuales siete recibieron su alta médica, ocho actualmente continúan hospitalizadas -cinco de ellas en la Ciudad de México, una en Texas, Estados Unidos, y dos en Cuernavaca-, así como una persona que falleció.

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Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Morelos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la intervención de especialistas para robustecer la carpeta de investigación y complementar las diligencias que lleven a determinar la causa de estos hechos.

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“Esta institución esperará los resultados de dichos dictámenes para sustentar la actuación del Ministerio Público y con ello, establecer las responsabilidades que legalmente correspondan”, informó la dependencia.

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Y subrayó que, desde el día de los hechos, el fiscal general instruyó a personal de la institución a dar atención a las personas afectadas en la colonia Las Granjas, lo cual se realizó mediante las unidades de Atención Ciudadana y Atención Temprana, fiscalías de Grupos Vulnerables y Asistencia Social y Regional Metropolitana, así como por el CJA.

dmrr