Mazatlán cerró la temporada de verano con resultados positivos y prevé fortalecer su actividad turística durante los últimos meses del año con nuevas rutas aéreas, más eventos y campañas de promoción, informó Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.

El empresario destacó que el trabajo coordinado entre el sector hotelero y la Secretaría de Turismo de Sinaloa permitió mejorar la conectividad del destino. Durante el verano se incorporaron por primera vez dos rutas desde Canadá, mientras que el vuelo de Volaris entre Guadalajara y Mazatlán logró consolidarse y aumentará su capacidad de asientos a partir de noviembre.

También se recuperó la conexión con Torreón y se mantienen negociaciones con Viva Aerobus y Aeroméxico para incrementar frecuencias desde Monterrey, Tijuana y Ciudad de México.

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Para el último cuatrimestre, el destino buscará atraer grupos y convenciones, además de impulsar eventos deportivos y gastronómicos. En materia internacional, Air Canada operará por primera vez una ruta desde Vancouver, con lo que Mazatlán contará con tres aerolíneas canadienses.

El sector también trabaja en recuperar el mercado estadounidense, que durante el invierno pasado cayó alrededor de 8%. A esto se suma una estrategia de promoción acordada con agencias de viajes en línea como Expedia y BestDay, que contempla recursos para promocionar el destino de agosto a diciembre y generar ventas directas para los hoteles.

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En cuanto a las tarifas, Berdegué señaló que la mayoría de los hoteles logró mantener sus precios e incluso incrementarlos, mientras que el turismo carretero ayudó a sostener el volumen de visitantes. Chihuahua se mantiene como el principal mercado emisor por esta vía, seguido de Torreón, Durango, Sinaloa y Jalisco.

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Además, las líneas de cruceros anunciaron un incremento en sus frecuencias hacia Mazatlán.

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“Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra ciudad y seguir promoviéndola”, afirmó Berdegué.

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