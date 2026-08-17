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Mérida, Yucatán. - El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) informó que 20 yucatecos han sido deportados desde Estados Unidos, en el primer semestre del año.
Senayda Rosel May, subdirectora de Atención a Migrantes del Indemaya, informó que durante 2026 se ha registrado un incremento en las deportaciones y que la dependencia atiende en promedio cuatro casos al mes.
Precisó que seis yucatecos permanecen bajo resguardo del Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos, donde esperan que concluya su proceso para ser deportados.
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Indicó que del grupo de 20 yucatecos deportados, 13 han recibido apoyos económicos de hasta 10 mil pesos por parte del Gobierno del Estado para facilitar su proceso de readaptación.
“El recurso busca servir como respaldo durante las primeras semanas posteriores al retorno y puede utilizarse para iniciar un pequeño negocio o contar con un sustento, mientras la persona consigue nuevamente una fuente de ingresos”, explicó.
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La funcionaria dijo que el objetivo de esta estrategia es que los yucatecos deportados tengan alternativas económicas a su regreso al estado.
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