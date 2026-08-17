Aquila, Michoacán.- El gobierno estatal michoacano contempla la liberación de un millón 800 mil crías de tortuga marina que nacieron en los 27 campamentos tortugueros de la zona costera, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Refirió que en el 2025 fueron liberadas un millón 700 mil al mar, sin embargo, se estima el nacimiento de manera natural de 5 millones de tortugas más a lo largo de los 200 kilómetros de costa con los que cuenta el estado.

Ramírez Bedolla visitó el campamento tortuguero de Colola, en Aquila; este lugar es considerado como la capital mundial de la tortuga negra; aquí el mandatario estatal michoacano destacó la labor que involucra a comuneros, voluntarios y cuidadores.

Todos ellos participan en la vigilancia de las playas, localización de tortugas durante el desove, recolección de huevos y traslado de los nidos a viveros para su incubación y posterior liberación; por ello, resaltó la importancia de las comunidades costeras en la conservación de estas especies.

De acuerdo con la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), los 27 campamentos se distribuyen en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, con la participación de alrededor de 450 voluntarios.

Michoacán recibe tres de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: golfina, laúd y negra.

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El gobernador Ramírez Bedolla explicó que con esta estrategia se fortalece la protección de las playas y la conservación de una de las especies más emblemáticas de su biodiversidad, por lo que invitó a los turistas a disfrutar de este espectáculo natural y ser parte de su conservación siguiendo las recomendaciones de los guías.

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