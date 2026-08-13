En la última semana, se dio a conocer el caso de Nohemí, una niña de 11 años originaria de Tamaulipas a la se le tuvo que practicar irrupción del embarazo.

EL UNIVERSAL hace una recopilación de los hechos en torno a la menor de edad y las acciones por parte de las autoridades

5 de agosto: Ingreso al hospital

Nohemí ingresó al Hospital de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, Tamaulipas. Tras ser valorada, por personal médico con un embarazo de aproximadamente cinco meses de gestación, derivado de un abuso sexual.

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Desde su llegada, recibió atención de las áreas médica, nutricional, psicológica y de trabajo social.

A su vez, las autoridades mantuvieron coordinación con las instancias ministeriales para garantizar su protección y avanzar en las investigaciones.

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6 de agosto: FGE abre investigación

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable de abusar de Nohemí.

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Héctor Hugo Gutiérrez, Procurador del DIF Matamoros manifestó que por el momento no se tiene a algún sospechoso por el abuso de la menor, pero que siguen las investigaciones para dar con el responsable.

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12 de agosto: Interrupción del embarazo

En el mismo Hospital de Zona No. 13 se realizó la interrupción del embarazo, con apego a la normativa legal y con el objetivo de preservar la vida de la menor.

Tras el procedimiento, las autoridades informaron que la niña se encuentra en buen estado de salud. Permanecerá hospitalizada hasta completar su recuperación y posteriormente será resguardada por el DIF Matamoros para garantizar su seguridad.

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13 de agosto: Piden revisión del caso

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la Secretaría de las Mujeres, revisar el caso Nohemí.

13 de agosto: Detienen a padrastro

La FGE de Tamaulipas giró una orden de aprehensión por el delito de Violación Equiparada agravada en contra de Sirenio “N”, padrastro de Nohemí.

Sirenio era uno de los principales sospechosos del abuso y en días pasados, trascendió que abandonó el domicilio, llevándose todas sus pertenencias.

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Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente a fin de continuar con el proceso penal.

Actualmente, la Secretaría de las Mujeres puso en marcha la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, enfocada en prevenir y atender el embarazo infantil y adolescente, la violencia sexual, las uniones tempranas y la cohabitación forzada.

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Detienen a padrastro de niña de 11 años embarazada en Tamaulipas; esta acusado de violación equiparada. Foto: Especial.

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aov/bmc