El director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge “N”, sumó una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por un delito que presuntamente ocurrió hace 20 años por abuso sexual.

La información fue confirmada por fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la cual aclaró que el caso es independiente a la muerte de Dafne Zapata Quintos.

Se trata del presunto abuso sexual a una joven que en ese entonces tenía 17 años y quien, según su acusación, quedó embarazada.

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Actualmente, Jorge “N” se encuentra en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, Tamaulipas, por el proceso judicial del caso de Dafne.

Por la nueva imputación, deberá comparecer ante un juez de Control en una audiencia para definir su situación jurídica.

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