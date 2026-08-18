Ha pasado casi un mes de la final de la Copa del Mundo de Futbol, en la que se enfrentaron Argentina y España, y Julián Gil reflexiona sobre el odio que muchos en el mundo expresaron hacia el combinado sudamericano, que llegaba como campeón defensor, esperando su derrota como finalmente ocurrió.

El actor pampero de “Por amar sin ley” y “Secretos de parejas” acudió a la competencia deportiva como parte del equipo de comentaristas de Televisa, teniendo a su cargo pasajes de color y acercamiento con los fans de las selecciones.

“Creo que en el Mundial siempre hay emociones, pero al Mundial se le fue la mano; creo siempre con el campeón hay ciertas cosas, así pasó con Francia (en 2022), como que la gente no puede concebir que un país gane dos mundiales y por eso, pero creo que cada quien tiene derecho a expresar lo que quiere y ya”, comenta Gil.

Ahora el actor se encuentra feliz por su recién ingreso a la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor”, de Nacho Sada, en la que interpreta a un hombre manipulador y muy ambicioso, siendo una especie de obstáculo para los principales encarnados por Oka Giner y David Zepeda.

Su presencia física se dio apenas el pasado viernes, pero durante toda la historia se sentía su presencia, siendo quien manejaba los hilos de una parte de la historia.

“Ya se sabía que existía porque se le veía de perfil, de espalda, en las sombras, ahora ya sabrán quién era”, apunta Gil.

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Pero, ataja, no es un villano como los de antaño, sumamente malo, sino con grises.

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“Le arrebataron al amor de su vida y viene entonces no a hacer justicia, sino a buscar algo que le quitaron. Es vulnerable, no el típico malo, sino es como una contraparte (a los protagonistas)”, apunta.

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“Es como la vida misma, nadie es malo, malo, ni bueno, bueno, es de esos que dices bueno, quiero ser amigo de él”, abunda.

La idea, apunta Gil, es que la gente lo justifique, pero sí que entienda por qué actuaba así.

“Y que se pregunta qué haría si pasara por algo así”, expresa.

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“Tan cerca de ti nace el amor” se proyecta en el horario nocturno de El Canal de las Estrellas.

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