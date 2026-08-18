Claudia Sheinbaum destaca que actualmente están operando en el país 32 hospitales de especialidades, pero al final de este año serán 39.

Señala que ahora las personas prefieren atender su salud en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar que en hospitales privados y que la reducción del tiempo de atención en consultas de especialidad y cirugías hizo posible esto.

"¿Que hay que mejorar todavía? Siempre hay espacio de mejora, pero ahora hay más medicamentos y se atiende a las personas", menciona la Presidenta.