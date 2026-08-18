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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa este martes desde Palacio Nacional sobre los acontecimientos más relevantes de México y da detalles de los avances en diversos ámbitos durante su gobierno.
Sigue el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.
Nación 08:34 AM
La Presidenta reitera que Estados Unidos no ha informado sobre el retiro de visas a políticos mexicanos, por lo que informa que el gobierno de México no ha solicitado información sobre a cuántas personas les han sido retiradas sus visas.
Nación 08:13 AM
Claudia Sheinbaum destaca que actualmente están operando en el país 32 hospitales de especialidades, pero al final de este año serán 39.
Señala que ahora las personas prefieren atender su salud en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar que en hospitales privados y que la reducción del tiempo de atención en consultas de especialidad y cirugías hizo posible esto.
"¿Que hay que mejorar todavía? Siempre hay espacio de mejora, pero ahora hay más medicamentos y se atiende a las personas", menciona la Presidenta.
Nación 08:04 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, informa sobre los modelos de atención de la Institución; reporta un avance de 29.8 millones de consultas en lo que va de 2026.
Señala que tan solo en julio de 2026 se realizaron 4 millones de consultas en el IMSS Bienestar, la mayor cifra desde que fue implementado el IMSS Bienestar.
Proyecta, con base en las tendencias registradas hasta ahora, en 2030 se registrarán 100 millones de consultas generales, 25 millones de personas atendidas, 15 millones de consultas de especialidades y 1.5 millones de cirugías.
Nación 07:56 AM
Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, informa que el instituto registra 1.1 millones de cirugías realizadas, 19.7 millones consultas de especialidad brindadas y 64.9 millones de consultas de medicina familiar realizadas.
Destaca que el expediente electrónico generará un cambio importante en el IMSS para que ahora las consultas de especialidad no tengan tiempos prolongados y se atienda a los pacientes de la manera más rápida.
También resalta la implementación de horarios vespertinos y nocturnos en clínicas de la Institución, para que haya disponibilidad del servicio a lo largo del día.
Felicita a las asistentes médicas porque hoy se celebra su día nacional.
Nación 07:51 AM
Martí Batres, titular del ISSTE, señala que en la institución se realizaron 279 mil 130 cirugías; la meta planeada para el 2025, era de 300 mil cirugías, no obstante, se realizaron 308 mil 579.
Sobre al avance de metas en consulta de enero a julio de 2026, Martí Batres informa que en este periodo, pero de 2024 se realizaron 12 millones 960 mil 942, en 2025 13 millones 916 mil 600 y en 2026 fueron 15 millones 289 mil 876 consultas.
Nación 07:47 AM
Eduardo Clark presenta los avances en la atención en el sector salud y destaca que la evolución de consultas generales en el IMSS, ISSSSTE e IMSS Bienestar incrementó de 28% entre enero y julio de 2022 y enero y julio de 2026.
Respecto a las consultas de especialidades en las mismas instituciones, se registró un incremento de 60% en el mismo periodo comparativo.
En el ámbito de las cirugías, Eduardo Clark menciona que incrementaron 30% en este mismo periodo.
Nación 07:42 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este martes acompañan a la Presidenta los titulares del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE y el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud.
apr
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