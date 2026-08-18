Querétaro es un estado reconocido por ser uno de los principales productores de vino en México y por su Ruta del Arte, Queso y Vino.

En verano se vuelve especialmente atractivo por sus fiestas de la vendimia y sus actividades en viñedos.

En esta ocasión te proponemos visitar la histórica Hacienda Laborcilla, durante la Feria de Vino Internacional, con etiquetas de los países vinícolas más importantes del mundo.

¿Dónde está Hacienda Laborcilla?

Hacienda Laborcilla es una restaurada construcción del siglo XVIII, a tan solo 10 minutos en auto del centro histórico de Querétaro y a 3 horas de CDMX.

Foto: Hacienda Laborcilla

La propiedad comenzó su historia como un centro agrícola de trigo y otros cultivos, aunque desde hace unas 2 décadas se restauró y convirtió en un restaurante decorado con réplicas de obras del Museo de Louvre, jardines de orquídeas y un bar inspirado en el descubrimiento de la Tumba de Tutankamón y los discos de vinilo.

En 2025 y 2026, Hacienda Laborcilla recibió el reconocimiento Best of Award of Excellence de la revista especializada 'The Wine Spectator', que reconoce a los restaurantes con programas de vino excepcionales.

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¿Qué ver y hacer en la Feria de Vino de Hacienda Laborcilla?

Si bien, Hacienda Laborcilla en Querétaro tiene una cava de aproximadamente 400 etiquetas, en la Feria de Vino Internacional podrás conocer 21 más, elaboradas por viñedos franceses, españoles, italianos, argentinos y chilenos.

Foto: Hacienda Laborcilla

Si eres fan de los vinos espumosos, no te quedes sin probar Terrer Brut Nature de Recaredo y Teatro Alla Scala Franciacorta de Bellavista; si prefieres los blancos, habrá Talinay Chardonnay de Tabalí, Les Garipelées de Domaine De Boisseyt o Manna de Franz Haas.

Los tintos serán los que tendrán más presencia con 12 etiquetas. Entre ellas: Monteagrelo de Bressia, Inseparable de Perse, Saint-Émilion de Château Mangot, Paydos de Alonso del Yerro, Salanques de Mas Doix, Piastraia de Michele Sata o Chianti Classico de Isole e Olena, por mencionar algunos.

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Foto: Hacienda Laborcilla

Para los entusiastas del vino generoso (o fortificado), la Feria de Vino Internacional también hará degustaciones de Old Harvest de Ximénez Spínola.

Las catas se organizarán por estaciones temáticas y estarán guiadas por expertos.

En la feria servirán una variedad de montaditos y habrá un concierto con la DJ Sofía Muns.

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¿Cuándo es la Feria de Vino en Hacienda Laborcilla?

¿Listo para probar etiquetas de todo el mundo en la Feria de Vino Internacional? Aparta este viernes 21 de agosto para lanzarte a la Hacienda Laborcilla de Querétaro.

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El evento comenzará a partir de las 7:00 p.m y terminará aproximadamente a las 10:00 p.m. Así que, si viajas desde CDMX, te conviene quedarte todo el fin de semana

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¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Vino Internacional de Hacienda Laborcilla?

La entrada a la Feria de Vino Internacional de la Hacienda Laborcilla en Querétaro es de $1,800 pesos por persona.

Foto: Hacienda Laborcilla

Incluye degustación de etiquetas y variedad de montaditos.

Sitio web: haciendalaborcilla.com

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Teléfono: (446) 138 1949.

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