El Hôtel des Invalides o Les Invalides es uno de los edificios históricos más impresionantes de París, por su arquitectura y porque ahí yace la tumba de Napoleón Bonaparte.

Además de visitarlo durante el día, también puedes hacerlo de noche para asistir a 'Aura Invalides', una experiencia inmersiva en la que su impresionante domo se convierte en un lienzo de luces.

Este espectáculo de luz y sonido fue diseñado por los mismos creadores de 'Aur'a en la Basílica de Notre Dame de Montreal, Canadá.

¿Cómo es Les Invalides de París?

El Hôtel des Invalides fue construido entre 1671 y 1674 por orden del rey Luis XIV. Su principal objetivo fue recibir a los soldados franceses heridos en batalla o sin hogar.

Foto: Aura Invalides

Es un complejo de varios edificios de arquitectura clásica francesa con influencia barroca. Es obra de los arquitectos Libéral Bruant y Jules Hardouin-Mansart.

Destaca la Capilla de San Jerónimo de los Inválidos, edificada en 1706, con una inmensa cúpula de 107 metros de altura, recubierta con 12 kilos de oro.

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Por dentro, la parte superior del domo está pintada con frescos de Charles de La Fosse, los cuales representan la Gloria del Paraíso y a San Luis entregando su espada a Cristo.

Debajo de esta, hay capillas con las tumbas de héroes de guerra franceses (Turenne, Le Pestre, Foch, Lyautey, etc.), los restos de Napoleón II, José Bonaparte, Jerónimo I y Jerónimo Bonaparte, así como el sarcófago de Napoleón Bonaparte en la parte central.

Foto: Aura Invalides

En sus edificios se reparten varios museos; del Ejército, de Mapas en Relieve, de la Orden de la Liberación, así como el Instituto Nacional Para Personas con Discapacidad, la Oficina Nacional para Veteranos y Víctimas de Guerra y las sedes del gobernador militar de París, del gobernador de Les Invalides y la Cancillería de la Orden de la Liberación.

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El Hôtel des Invalides Se encuentra en el distrito VII de París, cerca del curso del río Sena, no muy lejos del Campo de Marte y la Torre Eiffel.

¿En qué consiste la experiencia inmersiva en Les Invalides?

La experiencia inmersiva 'Aura' se realiza en la Capilla de San Jerónimo de los Inválidos, ideal para resaltar mediante la tecnología sus ricos detalles arquitectónicos, los personajes que en ella descansan y algunas partes de la historia francesa.

Foto: Aura Invalides

Con luces, video mapping, láseres y música orquestal, el espectáculo tiene una duración de 50 minutos y se divide en 3 partes:

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En ‘Creación’ se evoca la construcción del domo, sus proporciones, pinturas y detalles arquitectónicos; en ‘Memoria Colectiva’ se hace un viaje en el tiempo con elementos de sucesos históricos y personajes clave de este edificio; en ‘Elevación Universal’ se celebra el legado de Les Invalides y su actualidad como un referente artístico, cultural e histórico de París.

¿Cuándo se presenta la experiencia inmersiva en Les Invalides?

La experiencia inmersiva Aura Invalides en Les Invalides de París se lleva a cabo en días selectos. Los horarios varían entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Foto: Aura Invalides

Te sugerimos revisar el calendario de presentaciones.

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¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva en Les Invalides?

La tarifa de acceso general a la experiencia inmersiva 'Aura Invalides' es de 28 euros ($554 pesos mexicanos) por persona; 18 euros ($356 pesos mexicanos) para menores de 26 años y 12 euros ($237 pesos mexicanos) para menores de 18 años.

Los boletos están disponibles únicamente en el sitio aura-invalides.com/en_GB

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