Cascadas y ríos de color turquesa, montañas forradas de selva, cuevas y simas profundas, comida deliciosa y una cultura ancestral. Estas son algunas características de la Huasteca Potosina.

Aunque es conocida por sus maravillas naturales, también cuenta con pueblos mágicos y ‘tesoros’ ocultos ‘debajo’ de ellos.

El más impresionante de ellos es, por supuesto, el Sótano de las Golondrinas, aunque muy cerca están las Cuevas Mantetzulel, un sitio místico, entre la selva y el subsuelo.

¿En qué pueblo mágico de la Huasteca están las Cuevas Mantetzulel?

Las Cuevas Mantetzulel están en la comunidad de Mantetzulel (del tenek ‘lugar de milpa de mantes’), dentro de Aquismón, un pueblo mágico al sureste de San Luis Potosí, cerca de los límites con Querétaro.

Foto: HuaXteca.com

Para llegar a las Cuevas Mantetzulel, desde la localidad homónima, es necesario subir escalones, atravesar puentes y senderos rústicos de piedra, metal y madera en medio de la exuberante vegetación: árboles de mante, de cedro rojo, y plantas de café, maracuyá, pimienta, copal...

En este paisaje también hay presencia de aves, como la guacamaya verde, el jilguero, el perico, la calandria, etc.

[Publicidad]

Lee también: Manglares en México que debes explorar al menos una vez en la vida

Desde el centro de Aquismón es un trayecto en auto de aproximadamente 20 minutos; de poco más de 1 hora desde el pueblo mágico de Xilitla y Ciudad Valles, y 4 horas desde la ciudad de San Luis Potosí.

Las Cuevas Mantetzulel son sagradas

Desde la época prehispánica, las Cuevas Mantetzulel se consideran sagradas.

[Publicidad]

Foto: Facebook 'H. Ayuntamiento de Aquismón 2024-2027'

En aquellos tiempos, se hacían rituales y colocaban ofrendas dentro de las cavernas con la finalidad de pedir lluvia y fertilidad, ambas asociadas con la diosa Tlazoltéotl (para los nahuas) y las diosas Teem (para los tenek).

Tras el proceso de evangelización, las Cuevas Mantetzulel mantuvieron su misticismo e importancia religiosa, aunque ahora las ceremonias se dedican a vírgenes y santos.

Foto: Sectur SLP

De hecho, los locales continúan acudiendo cada 12 de diciembre, a finales e inicios de año y en épocas de sequía para rezar, montar altares, pedir bendiciones y/o un buen ciclo agrícola.

[Publicidad]

¿Cómo son las Cuevas Mantetzulel?

En total son 3 cuevas, todas ellas con increíbles formaciones rocosas: estalactitas, estalagmitas, columnas, cascadas petrificadas, formadas a través de miles o millones de años por la filtración de agua cargada de minerales.

Es muy común escuchar cómo las gotas caen desde los techos de piedra caliza, dando la sensación de estar en medio de una llovizna.

Foto: Facebook 'H. Ayuntamiento de Aquismón 2024-2027'

Como en la mayoría de destinos de este tipo, existen rocas que parecen figuras humanas o de animales. Deja volar tu imaginación y verás un águila, una tortuga, una serpiente, un gorila, una calavera, a la Virgen María con el niño Jesús y varias más, aunque los locales mencionan que algunas son gigantes petrificados que desobedecieron mandatos divinos.

[Publicidad]

Una de las cuevas es ‘Luz del Sol’, llamada así por tener una gran oquedad en el techo que permite el paso de los rayos solares, creando una especie de ‘cascada’ de luz.

Foto: Facebook 'Secretaría de Turismo de México'

Para entrar hay que cruzar un pequeño jardín botánico con plantas utilizadas por curanderos tradicionales. Una vez dentro, hay una piedra que parece la silueta de 'San Jerónimo', así que cada 30 de septiembre se organizan ceremonias en su honor.

Otra de las cuevas, ‘Aguacatillo’, es muy llamativa, sobre todo por su entrada en forma de ‘rampa’ con un montón de piedras y un pequeño mirador de madera hacia el interior de la caverna.

[Publicidad]

Foto: HuaXteca.com

Finalmente, la ‘Gruta del Espíritu Santo’ es la más impresionante. Además de albergar una gran cantidad de formaciones rocosas enormes, de tonalidades naranjas, amarillas y hasta negras, aquí se realiza la mayor cantidad de rituales, por lo que no es nada raro percibir el aroma a copal.

Lee también: 7 maravillas de Puebla que debes visitar algún día

Ahí también es posible observar charcas de agua cristalina llena de minerales, producto de la filtración.

[Publicidad]

¿Cuánto cuesta entrar a las Cuevas Mantetzulel?

En la comunidad de Mantetzulel hay un pequeño centro de visitantes, desde donde parten los tours guiados por locales, quienes comparten información sobre la flora y fauna, las tradiciones tének y la historia de las cuevas.

La entrada tiene un costo de $35 pesos por persona y el servicio de guía cuesta $350 pesos.

Foto: Facebook 'H. Ayuntamiento de Aquismón 2024-2027'

La touroperadora Huaxteca organiza un recorrido por las Cuevas Mantetzulel y el balneario natural Tambaque (cercano al pueblo mágico de Aquismón).

Tiene un precio de $1,450 pesos por persona e incluye comida, agua, snacks, transporte redondo desde tu hotel, entrada a los lugares y guía.

Sitio web: huaxteca.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters