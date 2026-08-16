La llegada de Coco 2 ya comenzó a dar de qué hablar. Disney presentó el pasado viernes 14 de agosto un primer vistazo de la segunda película, que volverá a llevar a Miguel al universo del Día de Muertos, pero ahora con una nueva etapa de su vida: la adolescencia.

"Coco 2" llegará a los cines próximamente. Foto: Instagram oficial Pixar.

El cambio no pasó desapercibido. Además de conservar su inseparable guitarra a la espalda, el protagonista estrenó un corte de cabello que provocó comparaciones, memes y hasta teorías sobre el rumbo que podría tomar su historia.

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¿Cómo se verá Miguel en Coco 2?

En el arte conceptual presentado por Disney, Miguel aparece varios años después de los acontecimientos de la primera película. Ahora, convertido en adolescente, mantiene la música como parte central de su vida y continúa cargando su guitarra.

Así se verá Miguel en "Coco 2". Foto: Disney

La nueva imagen busca mostrar el crecimiento del personaje y hacer referencia a elementos de la juventud mexicana. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los usuarios fue precisamente su cabello.

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Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas

El corte de cabello del protagonista provocó que algunos usuarios lo compararan con Eugenio Derbez y con el futbolista Piojo Alvarado. Otros encontraron similitudes con el estilo que suelen llevar algunas personas relacionadas con el reguetón.

Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas. Foto: Captura de pantalla

La guitarra también se convirtió en parte de las bromas. Debido a que Miguel continúa llevándola consigo, hubo quienes imaginaron que en esta nueva película podría incursionar en los llamados corridos tumbados.

El Miguel en Coco 2 tocandole una canción a mamá coco: pic.twitter.com/SvEZ03KmdW — Cat (@panqws) August 16, 2026

how miguel gon be in Coco 2 https://t.co/7BeByNbUfU pic.twitter.com/CHDEEHEIx2 — aqua papi (@kidyusuke) August 16, 2026

Las reacciones comenzaron a multiplicarse en plataformas como X, antes Twitter, donde incluso aparecieron memes sobre el supuesto futuro del personaje.

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Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas. Foto: Captura de pantalla

Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas. Foto: Captura de pantalla

Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas. Foto: Redes sociales

Nuevo look de Miguel en Coco 2 desata memes y criticas. Foto: Redes sociales

Entre los comentarios más visto se encontraron:

"Miguel parece puntero de Tlalpan"

parece puntero de Tlalpan" "Coco2 : Miguel se mete a los corridos tumbados"

: se mete a los corridos tumbados" "Coco2 retomará la vida de Miguel como repartidor de Didi y la gente podrá ver su POV mientras entrega pedidos"

retomará la vida de como repartidor de Didi y la gente podrá ver su POV mientras entrega pedidos" "Parece que en Coco2 Miguel es reclutado por el crimen organizado y termina cantando corridos tumbados"

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