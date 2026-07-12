La Selección Nacional salió de la Copa del Mundo en la fase de eliminación directa. Una historia que ya sucedió en el pasado y que extinguió el furor de la afición mexicana.

Durante el juego, México demostró ser un rival como pocos y la tensión fue total. Hasta los últimos minutos se mantuvo la esperanza de que alcanzaría la siguiente ronda.

La tragedia no tardó en tener como respuesta algunos de los mejores memes de la semana.

Foto: Vía X.

El Morita mañana en la secundaria: pic.twitter.com/72K4Y8GycV — Migue (@sinbuenostuits) July 6, 2026

🇲🇽 Mexicanos be like: Pipipipipipipipipi 😭 pic.twitter.com/cU1O35UCeh — Camila González (@CamilitaGnzlz) July 6, 2026

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Luego llegó la derrota de Estados Unidos. A la discusión entre Infantino y Trump por la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun se sumó la humillación ante la selección de Bélgica, los Diablos Rojos.

Pero las burlas comenzaron incluso antes de que aparecieran los primeros memes, con el gol de Bélgica al minuto 94 y la imitación del característico baile del presidente de Estados Unidos.

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Con información de Andrea Oliva y Nicolás Schiller Solti.

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