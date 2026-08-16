Puede parecer un simple caldo, pero esta versión hecha con huesos aporta múltiples nutrientes para el organismo, entre ellos, proteínas como el colágeno.

Este platillo, que originalmente se creó para aprovechar los restos de productos como las carnes, se consume por beneficios sobre el sistema digestivo, para las articulaciones y hasta la piel.

¿Quieres saber qué le pasa a tu cuerpo al consumirlo? Sigue leyendo.

Hay algo más detrás de esa taza de caldo de huesos que su sabor reconfortante. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los beneficios de comer caldo de hueso?

El caldo de huesos se distingue por su preparación prolongada en el fuego, lo que permite que las altas temperaturas liberen proteínas y minerales.

Para prepararlo, se recomienda utilizar carne que combine hueso y cartílago, por ejemplo, morcillo, chamorro, tuétano, costilla o rodilla de ternera.

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Su sabor es ligeramente salado, pero puede acompañarse con verduras como zanahorias, calabaza, cilantro y cebolla para equilibrar el perfil del caldo. Y además de ser un platillo reconfortante, algunos beneficios de consumirlo son:

Cuidado intestinal

De acuerdo con la especialista Julia Zumpano, dietista del Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland, el revestimiento intestinal puede debilitarse con el tiempo. Sin embargo, el consumo de esta preparación puede mantenerlo en buenas condiciones.

Defensas para el organismo

Dicho caldo contiene minerales y aminoácidos que participan en diferentes procesos relacionados con el sistema inmunitario. Y ello puede aumentar las defensas del organismo.

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Mejora de la función muscular

Su contenido de electrolitos puede resultar útil para el funcionamiento de músculos y nervios, puesto que estos minerales participan en procesos relacionados con la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas.

Favorece las articulaciones

El consumo del caldo de huesos se asocia con el cuidado de los cartílagos y la movilidad articular, gracias a su aporte de colágeno. Dicha proteína es indispensable para los ligamentos.

Efectos positivos para la salud ósea

Debido a que es fuente de hialuronano y sulfato de condroitina, este platillo puede beneficiar la salud ósea, manteniendo los huesos fuertes y resistentes.

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Bajo en calorías

Según datos del contador nutricional Fitia, el caldo de huesos es bajo en calorías, aportando entre 35 y 50 por una porción de 240 ml o lo equivalente a una taza.

El caldo de huesos también es bajo en proteínas. Foto: Freepik

¿Cómo se prepara el caldo de hueso?

La clave del caldo de huesos está en el tiempo de cocción; su preparación también puede hacerse con cortes de pollo, res, cerdo, pavo o cordero.

Lo único que se debe cuidar es mantener los huesos al fuego por un periodo que va de 8 a 12 horas. Si quieres aprender a prepararlo, sigue estos pasos:

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Ingredientes

1 kg de huesos (ricos en cartílago)

12 tazas de agua

2 cucharadas de vinagre de manzana

Verduras al gusto

Sal

Procedimientos

Selecciona los huesos y, antes de llevarlos a la olla, puedes dorarlos en el horno a 200 °C durante 20 minutos.

Pasa los huesos a una olla grande y agrega 12 tazas de agua.

Corta las verduras de tu preferencia como cebolla, zanahoria, apio, laurel o pimienta. Añádelas al caldo.

Agrega las cucharadas de vinagre de manzana.

Una vez que el agua llegue a ebullición, reduce la temperatura y deja que la preparación se cocine lentamente. Los huesos de pollo necesitan entre 8 y 12 horas, mientras que los de res necesitan de 12 a 24 horas.

Durante las primeras horas de cocción puede aparecer espuma en la superficie, retírala con una cuchara para mantener el caldo más limpio.

Cuando termine la cocción, cuela el líquido para retirar residuos de los alimentos y déjalo enfriar. Al refrigerarse, el caldo puede adquirir una textura firme y gelatinosa.

Consúmenlo solo o utilízalo como base a otras preparaciones.

¿Has probado el caldo de huesos? Sin duda, es una alternativa diferente para cuidar la salud de tu cuerpo y evitar el desperdicio de alimentos.

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