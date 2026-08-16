Si estás buscando unos audífonos inalámbricos para escuchar música, ver series o realizar llamadas sin gastar demasiado, Amazon México tiene una oferta que puede resultar muy atractiva.

Los Skullcandy Riff 2 On-Ear se encuentran en tan solo $633.95, convirtiéndose en una alternativa económica dentro de la categoría.

El precio resulta especialmente interesante si se toma como referencia su precio habitual de alrededor de mil 99 pesos en México, aunque el costo puede variar según la promoción y el inventario disponible.

¿Cuáles son los principales beneficios de los audífonos Skullcandy Riff 2

Uno de sus principales atractivos es la autonomía de hasta 34 horas, suficiente para utilizarlos durante varios días sin tener que estar conectándolos constantemente al cargador. Además, incorporan una función de carga rápida que permite obtener varias horas adicionales de reproducción con una carga de apenas unos minutos.

Los audífonos utilizan Bluetooth 5.2 y cuentan con conexión multipunto, una característica bastante práctica para quienes suelen alternar entre dos dispositivos, por ejemplo, una computadora y un teléfono celular.

También incluyen micrófono integrado, controles en el propio dispositivo y compatibilidad con teléfonos Android, iPhone y otros equipos que utilicen Bluetooth.

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Personaliza el sonido desde la aplicación

Otro punto a favor es que los Riff 2 pueden utilizarse con la aplicación de Skullcandy, desde donde es posible personalizar diferentes aspectos de la experiencia de audio mediante opciones de ecualización.

Además, cuentan con rastreo Tile integrado, una función pensada para ayudar a localizar los audífonos en caso de que no recuerdes dónde los dejaste.