El mejor regalo que podemos darnos es el autocuidado. En este mes del amor, y cualquier otro, ¿por qué no mimar a tu cuerpo con un saludable y reconfortante "apapacho"?

Desde hace miles de años, el caldo de huesos ha sido reconocido en diversas culturas como un alimento con propiedades reparadoras. Actualmente, la ciencia lo confirma como un valioso aliado para tu bienestar integral, y en Menú te contamos algunos de sus beneficios.

¿Qué es el caldo de huesos?

Es el resultado de la extracción lenta (12 a 48 horas) de huesos y tejido conectivo. Puede prepararse con huesos de distintos animales como pollo, cerdo, res, cordero, pescado, etc. Además, se pueden incorporar otros elementos como médula ósea y tejidos como patas, pezuñas, picos, mollejas o alas.

Leer también: Cómo preparar salsa negra para micheladas

¿Qué aporta el caldo de hueso?

Glutamina: El combustible favorito de tus células intestinales para mantenerse saludables.

Aminoácidos reparadores: Aportan glicina y prolina, fundamentales para la estructura de tus tejidos.

Proteína de colágeno: Al hervir los huesos, el colágeno se convierte en gelatina, facilitando su digestión.

Foto: Pexels.

¿El caldo de hueso tiene contraindicaciones?

Cuidado con el sodio: los caldos comerciales pueden exceder los 700 mg de sodio. Trata de usar caldos hechos en casa.

Contaminación por metales pesados: los huesos pueden acumular metales pesados. Aunque los estudios indican que los niveles en el caldo suelen ser bajos y seguros para un consumo moderado en adultos, es un factor importante a considerar en poblaciones vulnerables como los niños.

Personas con problemas renales, ácido úrico elevado o intolerancia a la histamina, deben consultar con su médico.

Leer también: Quiénes no deben comer semillas de chía

Beneficios del caldo de hueso para la salud

Apoya la digestión

El caldo de huesos es rico en glutamina, un aminoácido que ha mostrado ayudar a fortalecer la barrera intestinal.

Ayuda a reducir la inflamación en el tracto digestivo.

Favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, clave para mantener nuestro bienestar emocional.

Protege articulaciones

Contiene precursores naturales del cartílago como la glucosamina.

Consumirlo ayuda a mantener la flexibilidad, aspecto ideal para cuidar la movilidad a largo plazo.

Un consejo: puedes añadir cúrcuma y jengibre para potenciar un mayor efecto antiinflamatorio.

Refuerza las defensas

En el año 2000, el Dr. Rennard demostró que el caldo de pollo tiene un leve efecto antiinflamatorio al frenar el movimiento de los neutrófilos (células del sistema inmune), ayudando a reducir la congestión y síntomas del resfriado.

Foto: Pexels.

Tips para hacer caldo de huesos en casa

Toque ácido esencial: agrega vinagre de manzana o limón al inicio de la cocción (aproximadamente una cucharada por cada dos litros de agua) para mejorar la extracción de minerales.

Prioriza huesos de animales de pastoreo para minimizar la presencia de trazas de plomo y elige huesos y tejidos de distintos animales.

Controla el tiempo de cocción: para maximizar la liberación de aminoácidos como glicina o glutamina, puedes cocinar las aves de 12 a 24 horas y la res o el cerdo de 24 a 48 horas.

Las ollas eléctricas de cocción lenta pueden reducir estos tiempos de 2 a 4 horas con una extracción eficiente.

Desgrasar: retira la capa de grasa sólida del caldo frío para reducir grasas saturadas.

Moderar sodio: evita salar durante la cocción. Agrega la sal al momento de servir.

Enfría el caldo rápidamente (baño de hielo y refrigeración/congelación) para evitar el crecimiento de agentes patógenos.

Considera que el valor nutrimental depende de su preparación y la calidad y origen de los huesos con los que se prepara.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters