Las semillas de chía se caracterizan por tener un contenido alto de fibra, antioxidantes y ácidos grasos como el Omega-3 y el Omega-6. Esto las convierte en uno de los alimentos más nutritivos para la mayoría de las personas.

Y es que consumidas en grandes cantidades o en la manera incorrecta puede traer ciertas complicaciones de salud para algunos grupos. Hoy en Menú te decimos quiénes deben tener cuidado con la ingesta.

La chía pude ser utilizada en recetas de postres para dar textura. Foto: Freepik

¿Qué personas deben evitar el consumo de semillas de chía?

Aunque suelen considerarse un complemento saludable para la alimentación diaria, los especialistas advierten que no todas las personas pueden beneficiarse las semillas de chía.

Originarias de Sudamérica, este superalimento destaca por su aporte de fibra soluble e insoluble, proteínas vegetales y minerales como calcio y magnesio.

Entre sus principales beneficios se encuentran la regulación del tránsito intestinal, el apoyo a la salud cardiovascular y el control de los niveles de azúcar en sangre, siempre que se consuma de manera equilibrada y dentro de una alimentación variada.

De hecho, la nutrióloga Karla Leal, en un artículo publicado la revista médica Tua Saúde, señala que su ingesta puede ayudar a combatir el estreñimiento, fortalecer los huesos y contribuir al aumento de masa muscular. No obstante, las porciones deben adaptarse a las necesidades individuales.

Según la experta, el principal riesgo de las semillas de chía se relaciona con su contenido elevado de fibra, especialmente insoluble, que representa del 85% al 93% de su composición.

Este tipo de fibra no se disuelve en agua y pasa prácticamente intacta por el sistema digestivo, lo que puede resultar irritante en personas con enfermedades inflamatorias intestinales.

La chía es una fuente de proteínas en la alimentación vegana. Foto: Freepick

Otro grupo que debe evitar la ingesta son las personas con colitis ulcerativa o diverticulitis, particularmente durante episodios de inflamación activa. En tales casos, la fibra de la chía puede intensificar síntomas como dolor abdominal, diarrea, gases e hinchazón.

La dietista Jerlyn Jones, en colaboración con el portal especializado Healthline, también advierte que quienes padecen enfermedad de Crohn deben moderar el consumo. Particularmente, en dichas personas el exceso de fibra insoluble agrava molestias gastrointestinales, provoca diarrea y distensión abdominal.

Y aunque poco frecuente, algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas tras consumirlas; los síntomas incluyen mareos, picazón en labios o lengua, hinchazón en el rostro, dolor abdominal y diarrea.

¿Cómo consumir semillas de chía de manera segura?

Si no te encuentras dentro de los anteriores grupos y tampoco eres intolerante a los compuestos de las semillas de chía, entonces puedes consumirlas sin preocupaciones.

Basado en las indicaciones de los expertos, una dosis de 1 a 2 cucharadas al día (equivalentes a 15 o 30 g) es completamente segura. Aunque recuerda que siempre deben dejarse en remojo 30 minutos antes de la ingesta, ello para evitar reacciones como el atragantamiento.

