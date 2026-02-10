San Valentín es una fecha que invita a celebrar el amor desde distintos frentes: la mesa, los sabores y el tiempo compartido. Cocinar en casa se ha convertido en una forma íntima de celebrar, especialmente cuando se trata de recetas que equilibran sencillez, estética y sabor.

Pensando en ello, SICAO, de la mano de la chef Nina, propone una receta ideal para el 14 de febrero —y para cualquier ocasión especial—: una pavlova de frambuesa con ganache montada de chocolate blanco, un postre delicado que apuesta por contrastes bien definidos y una presentación naturalmente romántica. Y en Menú te dejamos el paso a paso.

Foto: Cortesía.

¿Cómo hacer una pavlova para San Valentín?

La combinación del merengue ligero con la suavidad del chocolate blanco y la acidez de la frambuesa da como resultado un equilibrio fresco y elegante. Se trata de una preparación pensada para sorprender sin complicaciones, que demuestra que la repostería casera también puede ser refinada y memorable.

Inspirada en la bailarina Anna Pavlova, esta preparación clásica destaca por su apariencia etérea y su textura: crujiente por fuera, suave por dentro. Su versatilidad la ha convertido en una favorita para celebraciones donde el detalle importa tanto como el sabor. A continuación, la receta paso a paso.

Ingredientes

Para el merengue

200 g de claras de huevo

200 g de azúcar refinada

200 g de azúcar glass

3 g de esencia de vainilla

Para la ganache montada de chocolate blanco con vainilla

1000 g de crema para batir

1 vaina de vainilla

300 g de chocolate blanco SICAO

Para la mermelada de frambuesa

600 g de puré de frambuesa

100 g de azúcar

8 g de pectina NH

Para decorar

Frambuesas frescas

Blueberries

Crispearls

Preparación

Merengue

Monta las claras con el azúcar refinada hasta obtener una mezcla firme y brillante. Incorpora el azúcar glass tamizada de forma envolvente. Coloca el merengue en una manga con duya y forma un corazón sobre un tapete de silicón. Hornea a 80 °C durante 1 hora con 15 minutos, hasta que esté seco por fuera.

Ganache montada

Calienta la crema con la vaina de vainilla. Cuela y vierte sobre el chocolate blanco SICAO; emulsiona hasta obtener una mezcla homogénea. Refrigera durante una noche antes de montar.

Mermelada de frambuesa

Mezcla una parte del azúcar con la pectina. Calienta el puré de frambuesa con el resto del azúcar, incorpora la pectina y hierve durante 2 minutos. Deja enfriar.

Foto: Cortesía.

Montaje

Monta la ganache hasta obtener una textura aireada. Coloca dos capas sobre el merengue, añade la mermelada de frambuesa al centro y decora con fruta fresca y crispearls.

