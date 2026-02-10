Más Información

San Valentín es una fecha que invita a celebrar el amor desde distintos frentes: la mesa, los sabores y el tiempo compartido. Cocinar en casa se ha convertido en una forma íntima de celebrar, especialmente cuando se trata de recetas que equilibran sencillez, estética y sabor.

Pensando en ello, SICAO, de la mano de la chef Nina, propone una receta ideal para el 14 de febrero —y para cualquier ocasión especial—: una pavlova de frambuesa con ganache montada de chocolate blanco, un postre delicado que apuesta por contrastes bien definidos y una presentación naturalmente romántica. Y en te dejamos el paso a paso.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

¿Cómo hacer una pavlova para San Valentín?

La combinación del merengue ligero con la suavidad del chocolate blanco y la acidez de la frambuesa da como resultado un equilibrio fresco y elegante. Se trata de una preparación pensada para sorprender sin complicaciones, que demuestra que la repostería casera también puede ser refinada y memorable.

Inspirada en la bailarina Anna Pavlova, esta preparación clásica destaca por su apariencia etérea y su textura: crujiente por fuera, suave por dentro. Su versatilidad la ha convertido en una favorita para celebraciones donde el detalle importa tanto como el sabor. A continuación, la receta paso a paso.

Ingredientes

Para el merengue

  • 200 g de claras de huevo
  • 200 g de azúcar refinada
  • 200 g de azúcar glass
  • 3 g de esencia de vainilla

Para la ganache montada de chocolate blanco con vainilla

  • 1000 g de crema para batir
  • 1 vaina de vainilla
  • 300 g de chocolate blanco SICAO

Para la mermelada de frambuesa

  • 600 g de puré de frambuesa
  • 100 g de azúcar
  • 8 g de pectina NH

Para decorar

  • Frambuesas frescas
  • Blueberries
  • Crispearls

Preparación

Merengue

  • Monta las claras con el azúcar refinada hasta obtener una mezcla firme y brillante. Incorpora el azúcar glass tamizada de forma envolvente. Coloca el merengue en una manga con duya y forma un corazón sobre un tapete de silicón. Hornea a 80 °C durante 1 hora con 15 minutos, hasta que esté seco por fuera.

Ganache montada

  • Calienta la crema con la vaina de vainilla. Cuela y vierte sobre el chocolate blanco SICAO; emulsiona hasta obtener una mezcla homogénea. Refrigera durante una noche antes de montar.

Mermelada de frambuesa

  • Mezcla una parte del azúcar con la pectina. Calienta el puré de frambuesa con el resto del azúcar, incorpora la pectina y hierve durante 2 minutos. Deja enfriar.
Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Montaje

  • Monta la ganache hasta obtener una textura aireada. Coloca dos capas sobre el merengue, añade la mermelada de frambuesa al centro y decora con fruta fresca y crispearls.

