Cuando se habla de desayunos saludables, sobre todo si se busca bajar de peso, es muy común escuchar sobre cereales servidos con yogurt griego o natural y déjanos decirte que esto tiene mucho que ver con tu salud digestiva.

Sin embargo, una de las opciones más populares de desayuno saludable es específicamente el yogurt con semillas de chía, también conocido como "chia pudding", y hoy en Menú te contamos para qué sirve comer este famoso desayuno saludable.

¿Por qué se le conoce como "chia pudding"?

¡Por su consistencia y textura! El famoso desayuno de yogurt con semillas de chía se deja reposar toda la noche antes de consumirse. De esta forma, las semillas de chía se hidratan y, al estar en yogurt, obtienen una consistencia espesa muy parecida a la del postre.

¿Para qué sirve desayunar yogurt con chía?

De acuerdo con fuentes de Healthline y WebMD, al despertar, tu cuerpo necesita nutrientes de buena calidad, no solo azúcares.

Además, la Dr. Rohini Patil, para Hindustan Times, menciona que el yogurt griego es una de las mejores cosas que puedes consumir durante el desayuno. El yogurt griego es rico en probióticos que ayudan a proteger tu flora intestinal, y también es una excelente fuente de proteína en las mañanas.

Claro que la mejor forma de sacarle provecho es acompañándolo con fruta y semillas para tener un primer alimento lleno de micro y macronutrientes.

Las semillas de chía, por su lado, llevan siglos siendo parte de la alimentación de las personas en México. De hecho, según datos de Healthline, las civilizacions antiguas consideraban que eran muy nutritivas y tenían razón, pues dos cucharadas de semillas de chía aportan:

138 calorías

4.7 g de proteína

8.7 g de grasa

5 g de ácido alfa-linolénico (omega-3)

11.9 g de carbohidratos

9.8 g de fibra

Calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc, vitamina B1 y B3

¿Entiendes a dónde va esto? Por sí solos, el yogurt y las semillas de chía suponen excelentes complementos para tu desayuno, pero juntos tienen muchos más beneficios. De acuerdo con Nature's Superfoods, desayunar yogurt con chía sirve para:

Reducir el apetito y hacer que te sientas satisfecho por más tiempo

Mejorar la digestión

Hidratarte en las mañanas

Activar tu sistema

Proporcionar todos los nutrientes que necesitas para empezar el día

Y la mejor parte es que puedes dejar tu desayuno listo desde la noche anterior.

