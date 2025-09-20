Por costumbre, al regresar a casa después de hacer la despensa solemos guardar los productos en el refrigerador. Pero ¿sabías que no todos los alimentos frescos tienen que conservarse así?

Aquí en Menú te decimos cuáles son un no rotundo.

Estas frutas y verduras no deben meterse al refrigerador para mantener su frescura. Foto: Freepik

¿Por qué es importante aprender a almacenar frutas y verduras?

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina, ya que facilita la conservación de los alimentos. Sin embargo, no siempre es la solución a todo.

De acuerdo con el blog de la marca Whirlpool, consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos ayuda a mantener el orden y la limpieza en este aparato, además de facilitar la preparación de las comidas.

Por su parte, el portal especializado en nutrición EatingWell señala que aprender a conservar las frutas y verduras reduce el desperdicio, pues muchas veces terminan pudriéndose o en la basura.

Otra ventaja de mantener el refrigerador ordenado y limpio, según lo indica un artículo de Harvard Health Publishing, ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por microbios o toxinas que contaminan los alimentos y bebidas, tales como la Salmonella, norovirus, Listeria o Escherichia coli.

Por loa anterior, identificar el lugar correcto para almacenar los productos perecederos es un paso clave para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares.

Un refrigerador bien organizado puede marcar la diferencia en tu cocina. Foto: Freepik

¿Qué frutas no van en el refrigerador?

El sitio especializado Martha Stewart explica que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas. Por ello, es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Según diversos especialistas, la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. Ello significa que, al separarse de la planta, siguen madurando gracias a la producción de gas etileno.

Dicho compuesto acelera cambios como el aumento de dulzor, el aroma, el color y la textura.

En ese sentido, las frutas que no se deben guardar en el refrigerador son:

Manzana: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas en la encimera. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.

Aguacate: maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel periódico o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.

Plátano: lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.

Fresas, frambuesas, moras y arándanos: la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.

Melón entero: debe estar fuera del refrigerador porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.

Peras: continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera del refrigerador y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.

Guayaba: el frío detiene su aroma característico y puede alterar su textura. Lo ideal es consumirlas frescas.

Kiwis: si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano.

Mango: desarrolla más sabor y jugosidad fuera del refrigerador. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.

Papaya: madura más rápido a temperatura ambiente. Una vez lista, debe refrigerarse para evitar que se pase de término.

Duraznos: al madurar en la encimera se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en el refrigerador pueden volverse harinosos.

Piñas: desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.

Ciruelas: maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.

Carambola: se conserva bien a temperatura ambiente durante varios días, siempre y cuando no esté demasiado madura.

Guanábana: se recomienda dejarla fuera del refrigerador hasta que haya madurado; después, puede refrigerarse para alargar su frescura.

Los melones y mangos desarrollan mejor su aroma y dulzor si se mantienen fuera del refrigerador. Foto: Freepik

¿Qué verduras no van en el refrigerador?

Ahora te presentamos la lista de verduras que son un no en el refrigerador:

Pimientos morrones: al guardarlos en el refrigerador, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente.

Pepino: el frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente.

Ajo: en el refrigerador, los bulbos se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

Cebollas: la humedad del refrigerador favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado.

Papas: el frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guárdalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente.

Jitomates: refrigerarlos altera su sabor y jugosidad; de preferencia, déjalos madurar en la encimera.

Mantén frescos los pimientos, espárragos y zanahorias al dejarlas fuera del refrigerador. Foto: Freepik

Mantener un correcto almacenamiento de las frutas y verduras una práctica que marca la diferencia en la frescura de tus platillos.

