¿Cómo quitar los malos olores del refrigerador? Conoce los trucos infalibles

Actualmente, el refrigerador es uno de los electrodomésticos más indispensables en el hogar, ya que está encargado de preservar la frescura y seguridad de los alimentos. Sin embargo, con el paso de los días puede convertirse en un foco de olores desagradables que no solo resultan molestos, sino que también son una señal de que algo no anda bien en su interior.

Los restos de comida, envases mal cerrados o productos en descomposición suelen ser los principales responsables de este problema; y más allá de la incomodidad, los malos olores en el refrigerador representan un aviso de potenciales riesgos para la salud de tu familia.

Los alimentos contaminados o en mal estado pueden generar bacterias que se propagan al resto de los productos almacenados, aumentando la posibilidad de intoxicaciones o infecciones. Por ello, atender de manera oportuna el origen del olor no es solo una cuestión de limpieza, sino de prevención.

Afortunadamente, existen métodos sencillos, económicos y accesibles para combatir estos olores antes de que se conviertan en un problema para tu hogar.

Conoce estos tips y recomendaciones para eliminar y evitar los malos olores en tu refrigerador. Foto: Freepik

¿Cómo eliminar los malos olores de tu refrigerador?

Detectar la fuente del mal olor

Puedes empezar por inspeccionar tu refrigerador e intentar encontrar si hay algún alimento caducado, echado a perder o en descomposición que pueda estar provocando el mal olor.

Si detectas algo, debes desechar el alimento inmediatamente y asegurarte de que no quede ningún residuo dentro de tu electrodoméstico.

Realiza una limpieza profunda

1. Vacía el refrigerador: Saca todos los alimentos y revisa si hay alguno echado a perder.

2. Lava charolas y cajones: Sácalos y lávalos con agua tibia y jabón neutro.

3. Limpia paredes y sellos: Haz una mezcla de agua tibia con bicarbonato (2 cucharadas por litro) y frota todo el interior, incluidos los empaques y sellos de la puerta, ya que los olores pueden impregnarse.

Los alimentos en mal estado son la principal causa de mal olor en tu refrigerador. Foto: Freepik

Neutralizar olores

Utiliza sustancias, ingredientes y objetos que neutralicen o absorban los olores, como:

Bicarbonato de sodio

Cómo usarlo: Coloca un recipiente abierto con 3–4 cucharadas de bicarbonato en una repisa del refri.

Duración: Cámbialo cada 1–2 meses.

Extra: También puedes mezclarlo con agua tibia para limpiar paredes y cajones.

Café molido (seco)

Cómo usarlo: Pon 2–3 cucharadas de café molido en un platito dentro del refri.

Duración: Reemplázalo cada 2 semanas.

Efecto: Neutraliza olores fuertes y deja un aroma agradable.

El café molido es una de las soluciones para neutralizar los olores en un refrigerador. Foto: Freepik

Limón

Cómo usarlo: Parte un limón a la mitad y ponlo en un platito. Otra opción es pasar un paño con jugo de limón por las paredes internas.

Duración: Reemplázalo cada semana.

Efecto: Refresca y aporta un olor cítrico natural.

Vinagre blanco

Cómo usarlo: Mezcla 1 parte de vinagre con 2 partes de agua y limpia el interior del refri con un paño.

Duración: Haz esta limpieza cada mes o cuando detectes algún olor fuerte.

Efecto: El vinagre desinfecta las superficies y elimina olores persistentes.

El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, es una solución casera efectiva para mantener limpio el refrigerador. Foto: Freepik

Carbón activado

Cómo usarlo: Coloca 2 o 3 piezas en un recipiente abierto dentro de tu refrigerador.

Duración: Deja pasar 2 o 3 meses antes de reemplazarlo.

Efecto: El carbón activado es el más eficaz para absorber malos olores.

Papel higiénico

Cómo usarlo: Coloca un rollo de papel de baño completo adentro de tu refrigerador.

Duración: Debes cambiarlo cada 3 semanas o menos, si es posible.

Efecto: El papel higiénico tiene una gran capacidad de absorción, lo absorberá la humedad y las partículas de olor del refrigerador, funcionando como un tipo de deshumidificador.

