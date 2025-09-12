Crocs lanza modelo inspirado en donas de Krispy Kreme; ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

La marca de calzado sorprendió a los amantes de las donas con la colaboración más inesperada de la temporada con el lanzamiento de los nuevos Crocs x Krispy Kreme, que eleva a sobremanera lo icónico de sus diseños con cada detalle.

Las Krispy Kreme Classic Clog combinan la icónica silueta original de Crocs con un color beige con un dorado, igualando el color dorado de las deliciosas rosquillas. En el frente, llevan un glaseado rosa y café como las variedades de sabores de la marca de donas y, como toque final tienen chispas de colores.

Las correas de este modelo tienen el famoso color verde de las tiendas, en contraste a los colores del frente y llevan una tira con el logo de Krispy Kreme. Asimismo, el par incluye un juego de Jibbitz, uno en forma de dona mordida y el letrero rojo que hay en cada sucursal de la marca que indica cuando hay rosquillas recién salidas del horno.

Colaboración Crocs Krispy Kreme. Foto: Redes Sociales

¿Cuánto cuesta la colaboración de Crocs con Krispy Kreme?

Lo ligero y versátil de los Crocs, los ha llevado a ser el calzado favorito de muchas personas que buscan la comodidad con una buena dosis de autenticidad, a eso se suma el toque personal que se le pueden dar a cada par con los Jibbitz.

La disponibilidad de este modelo en México es limitada, ya que solo se encuentra a la venta de forma física en algunas sucursales seleccionadas y por medio de su página web, lo que ha elevado la demanda, sobre todo entre coleccionistas y fanáticos de la marca.

El precio de las Krispy Kreme Classic Clog es de $2,099 pesos, mientras que el set de Jibbitz de la colaboración tiene un costo de $599 pesos con 5 piezas de accesorios.

Colaboración Crocs Krispy Kreme. Foto: Redes Sociales

