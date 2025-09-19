En la colonia Roma, conviven propuestas gastronómicas y mixológicas muy diferentes entre sí, tanto, que al recorrer sus calles puedes viajar en el tiempo. Así, entrar en Casa Prunes, ubicada en la calle de Chihuahua, puedes viajar hasta 1916.

Esta vez, en Menú, te compartimos todo lo que puedes probar en esta casona de estilo Art Nouveau que, además de ofrecer alta cocina, también es reconocida como uno de los mejores bares de Norteamérica.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

La casona gastronómica de la Roma

Casa Prunes fue construida en 1916, por el departamento de Arquitectura Prunes. La casona, que en sus inicios era una vecindad, sigue los principios del Art Nouveau, un estilo arquitectónico que se distingue por lineas orgánicas, asimétricas y fluidas que se inspiran en la naturaleza.

Este estilo que rompe con la imagen industrializada, sigue presente en la fachada de Casa Prunes aún después de remodelaciones que sucedieron a raíz del terremoto de 1985 y tras la inauguración del concepto gastronómico en 2021.

Si bien, esta casona representa un vestigio de lo que fue la colonia Roma a inicios del siglo XX, lo que compete esta vez es su oferta culinaria y la alta mixología que se ofrece entre sus antiguas paredes.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

Al entrar, se puede observar una gran escalera que rememora la vecindad, pero también, que une los distintos "departamentos" culinarios de Casa Prunes como el Cigar Bar, un espacio dedicado a degustaciones de puros y destilados.

El restaurante cubre la planta baja, en cada salón de la casona, donde sillones aterciopelados, cuadros de arte y colores vibrantes ponen en contexto el estómago y la curiosidad.

La barra, al fondo, tiene un estante giratorio vertical, en el que las botellas giran cuando se activa una palanca, y donde un juego de luces, al anochecer, se activan simulando una película de los años veinte.

¿Qué comer en Casa Prunes?

La experiencia en Casa Prunes depende de lo que estés buscando. Si vas por la comida, los chefs Sian Mendoza y Jesus Esteban, crearon un menú reconfortante.

Para las entradas, hay tostadas, quesabirrias, empanadas, ceviches, croquetas, tacos y ensaladas, que van desde los $195.00 a los $295.00 pesos. Si quieres probar los clásicos del lugar, pide las papas bravas: mil hojas de papa, queso y diesmillo marinado.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

Otra opción para la entrada es el ceviche negro con camarón en aguachile con cilantro, rábano, cebolla y pepino, acompañado de tostadas de maíz azul.

Para veganos y vegetarianos, hay diferentes opciones de ensaladas asadas, vegetales rostizados, carpaccio de betabel, tostada de enoki (hongo), tacos de carnitas de setas, y risotto al mezcal. Los precios vand esde los $160.00 a los $345.00

Si buscas pastas y arroces, hay pasta trufada con camarones, pasta parmesano limón con pollo a la talla, lasaña mexicana (con elote y pollo) y la el imperdible risotto negro con pulpo, un platillo que lleva arroz cremoso con tinta de calamar, pulpo asado, aceite de citricos, polvo de chaya y guía de cilantro. Tiene un costo de $350.00 pesos.

Los platos principales de Casa Prunes

Hamburguesa norteña de carne angus en pan pretzel

Camarones asados

Corte de carne Nueva York High Choice con pure de papa y poro frito

Filete de res en mole casero acompañado de molotitos

Picaña con puré de coliflor

Salmón a la naranja

Caldo del Bajío (carne de res y camarón seco)

Taco-gyro, de pan pita con carne marinada, papas, pepinos, nopales, mayonesa de chile meco y tzatziki

Lonja de róbalo a la talla.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

Si bien los platillos principales pueden satisfacer diversos paladares, te recomendamos pedir el Rack de cordero con salsa bearnesa, puré de higo, calabaza mantequilla, gel de guayaba y zanahoria baby. Un impredible del nuevo menú. Estos platillos van desde los $370.00 a los $920.00 pesos.

Como no puede faltar el postre, elige entre un cheesecake de café, duo de puros comestibles rellenos y bañados de chocolate, mousse de frambuesa y buñueños con mouse de chocolate.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

¿Qué tomar en Casa Prunes?

Lejos de que la bebida sea un acompañamiento de la cocina, aquí los cócteles brillan por sí mismos, no por nada es considerado entre los 100 mejores bares de Norteamérica por la lista internacional "The World's 50 Best Bars".

A través de una carta que hace referencia a los recuerdos y memorias en un álbum de fotos, Casa Prunes ofrece 13 cocteles únicos inspirados desde Juan Gabriel hasta Maurizio Cattelan compilados en su más reciente menú "Retratos".

Singaprunes Sling: gin, licor de Chartreuse y Fernet, licor de ciruela y cereza, piña, miel y granadina casera. Es Pa'doble: ron blanco, licor de ciruela y cereza y soda de toronja. Cos Mon'fire: vodka, licor de naranja, shrub de betabel y keffir de arandano casero. Pap's Cup: tónico de botánicos, mezcal, ginger ale de pepino y fresa, frambuesa y hierba buena. Coqui: Tequila blanco, soda de guanabana, CO2, espuma de hierba buena. Comedian Highball: whisky, cordial de banana y cúrcuma, soda y palo azul. Lada 212: Bourbon, Cognac, Vermouth rosso con rooibos y caramelo, y un fat wash de mantequilla. Flanagan's iced tea: gin, ron, tequila blanco, té english breakfast, refresco de cola, y milk punch con yogurth. Garibaldi Trufado: Campari con trufa, gin, jugo de naranja y sal maldon. Jurassic Grass: Mezcal, licor de menta, crema de cacao, jugo de manzana. Nirvibes: mezcal espadin, cordial, soda lacto fermento de mango y lemon grass. Porkycilyn: whisky infusionado con tocino, whisky japones, Chartreuse amarillo, miel de jengibre y eucalipto. Noa noa: sotol, óleo de cítricos, soda de manzanilla y sandía y bitter.

¿Qué comer en Casa Prunes? Foto: Alan Nájera / El Universal

Además hay coctelería sin alcohol, cocteles con café y la sección de clásicos, es decir, otros cocktails de menús de temporada pasados que se volvieron los favoritos del público. En promedio, cada cóctel cuesta alrededor de $280.00 pesos.

Casa Prunes

Dirección: Chihuahua 78, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Chihuahua 78, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. IG: @casaprunes

@casaprunes Horarios: martes a viernes de 13:00 a 02:00 hrs. y sábado de 11:00 a 02:00 hrs.

