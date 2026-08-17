En su libro biográfico, Hayden Panettiere habló de la relación que sostuvo con su madre, Lesly Vogel, la cual siempre fue problemática; fue su mánager desde que era una niña y, constantemente, vivía con la presión de obtener papeles en producciones televisivas y cinematográficas pues, de otra manera, su mamá le mostraba reprobación y, al crecer, la ruptura que sus diferencias propiciaron, no se pudo resolver.

En mayo de este año, la actriz, fallecida este domingo 16 de agosto, publicó "This is me: a reckoning" ("Esta soy yo: un ajuste de cuentas"), en el que habla de diferentes pasajes que marcaron su vida; uno de ellos, sus inicios en la actuación.

Hayden tenía apenas ocho meses cuando debutó en un comercial y, para cuando cumplió cuatro años, ya vivía las tribulaciones como, por ejemplo, de no conseguir un personaje, tendría problemas en casa, pues su madre se comportaba hostil, situación que, a su corta edad, la angustiaba sobremanera.

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"Cuando se irritaba, abría la boca apenas un poco, cuando se anfadaba, apretaba la mandíbula, cuando estaba tan furiosa que, mi mejor opción era esconderme bajo la cama, su mandíbula inferior se desplazaba unos centímetros hacia adelante; miré a mamá, ahí estaba esa mandíbula prominente que me destrozaba el alma", escribió la actriz.

Como su mánager, antes de que Hayden cumpliera la mayoría de edad, era Lesly quien supervisaba qué papeles podía aceptar y cuáles no; la joven fue la primera en ser contemplada para interpretar a Sarah Altman, en "Panic room" ("La habitación del pánico"), personaje que terminó realizando Kristen Stewart.

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Panettiere recuerda que Nicole Kidman sería quien daría vida a la protagonista; ella interpretaría a Sarah, su hija, pero cuando la actriz enfermó, tuvo que ser reemplazada por Jodie Foster; su madre le indicó que los productores le habían señalado que ya no la querían en la cinta, debido a que, con Foster no tenía el suficiente parecido para que pasar como madre e hija, pero, más tarde, se enteró de la presunta verdad.

"Años después, mi antiguo representante, me contó la verdadera razón por la que me despidieron de la película, el director (David Fincher) habló con mi madre sobre cortarme el pelo para parecerme más a Jodie Foster, que siempre ha lucido un bob (corte de cabello) estupendo, mi mamá se negó".

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Al cumplir 19 años, Hayden decidió emanciparse y que su madre no siguiera siendo su mánager, de acuerdo con lo que escribió, deseaba que, por primera vez, crearan un vínculo madre e hija y no de actriz a representante, pero eso fue motivo para que su madre se molestase con ella y la fractura entre las dos comenzara.

"Lo único que quería era descubrir cómo era tener una relación ´normal´ entre madre e hija, y esa dinámica no implicaba contratos, productores; Mamá cogió su bolso, apretó la mandíbula y me miró fijamente ´me debes una´, respondió… Sabía que había hecho lo correcto, pero sentí que algo dentro de mí había muerto".

La reacción de Lesly Vogel, cuando su hija lanzó su libro autobiográfico, fue la de expresar que vivió 20 años de traumas, mientras trataba a su hija, por lo que, siguiendo las recomendaciones de sus especialistas en salud mental, se había alejado de ella por completo, situación que Hayden lamentó, ya que, antes de que su madre hiciera esas aseveraciones, ella confió que, nunca había descartadi la posibilidad de reconciliarse con su progenitora.

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"Cuando la gente me pregunta por nuestra relación y, si hay alguna esperanza para nosotras en el futuro, yo siempre digo ´dejo abierta la puerta en caso de que se pueda´, porque ¿quién no quería tener una relación con su madre?, rezas por eso y, espero que, eventualmente, ocurra pero ella, literalmente, cerró esa puerta muy fuerte en mi cara".

Más adelante, su madre sugirió que, ese distanciamiento, se había debido a las malas decisiones que su hija habría tomado cuando la fama llegó a su vida y, luego de tratar de ayudarle, en múltiples ocasiones, optó por mantenerse al margen de la vida de Hayden.

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"Eso escapa a nuestro control, no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado, la aceptación radical es el mayor reto que debe enfrentar un padre".

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