Agosto de 2026 destaca en el calendario científico por una notable concentración de fenómenos celestes. Tras el acontecimiento del eclipse solar observado el pasado 12 de agosto, el mes concluye su recorrido astronómico con un despliegue donde la Luna vuelve a colocarse en el centro de la atención pública.

En la noche transcurrida entre el 27 y el 28 de agosto, la denominada "Luna de Sangre" resulta visible a lo largo y ancho de la República Mexicana, permitiendo a millones de espectadores apreciar la alineación de los cuerpos celestes.

En la totalidad del eclipse, los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, dispersan la luz y le dan paso principalmente a los tonos amarillos y rojos, lo cual hace que la Luna tome ese característico color rojizo. Foto: NASA / En la sombra del eclipse

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De acuerdo con información divulgada por el sitio especializado en efemérides astronómicas Time and Date, este tipo de eclipse parcial ocurre cuando la Tierra se interpone de forma directa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite natural. A diferencia de los eventos solares, la observación de un eclipse de Luna carece por completo de riesgos para el sistema visual humano, permitiendo un seguimiento directo sin recurrir a equipos de protección con filtros de densidad neutra o certificaciones ISO.

Fases y horarios para el seguimiento del eclipse en el tiempo del centro de México

El fenómeno astronómico corresponde a un eclipse parcial profundo. Según los análisis explicativos difundidos por la revista científica National Geographic, durante el instante de máxima alineación cerca del 96.2 % del área aparente del disco lunar queda sumergida en la umbra terrestre (la zona de sombra más oscura y densa que genera el planeta). Esta cobertura casi total produce el célebre efecto óptico de refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, tiñendo la superficie del astro con una tonalidad rojiza y cobriza.

Para la región central del país, los registros horarios provistos por el portal especializado Star Walk establecen la cronología exacta para seguir el evento en tiempo real:

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Inicio de la fase penumbral: 27 de agosto a las 19:23 horas (momento en que la Luna ingresa sutilmente en la penumbra de la Tierra).

27 de agosto a las 19:23 horas (momento en que la Luna ingresa sutilmente en la penumbra de la Tierra). Comienzo del eclipse parcial: 27 de agosto a las 20:33 horas (fase donde la sombra umbral resulta claramente perceptible sobre el disco).

27 de agosto a las 20:33 horas (fase donde la sombra umbral resulta claramente perceptible sobre el disco). Punto máximo del eclipse: 27 de agosto a las 22:12 horas (instante de mayor cobertura con intensificación del tono rojizo).

27 de agosto a las (instante de mayor cobertura con intensificación del tono rojizo). Finalización del eclipse parcial: 27 de agosto a las 23:51 horas (momento en que el satélite abandona paulatinamente la umbra).

27 de agosto a las 23:51 horas (momento en que el satélite abandona paulatinamente la umbra). Conclusión de la fase penumbral: 28 de agosto a las 01:01 horas de la madrugada (cierre definitivo del tránsito sideral).

En términos de métrica astronómica, el fenómeno alcanza una magnitud de 0.96. Según la definición técnica difundida por la enciclopedia científica de astronomía In-The-Sky, la magnitud mide qué tan profundamente se adentra la Luna en la umbra terrestre; una cifra comprendida entre 0 y 1 confirma el carácter parcial del eclipse, rozando en esta oportunidad los parámetros de un eclipse total.

Aproximadamente 2.500 millones de personas en gran parte de Estados Unidos, Canadá, México, partes de Asia Oriental y el Pacífico podrán ver al menos una parte de este inusual evento. Foto: StarWalk

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El origen de la "Luna de Esturión" y recomendaciones para su observación

El plenilunio correspondiente al mes de agosto posee un significado tradicional dentro de los calendarios culturales. De acuerdo con los archivos históricos conservados por el Almanaque del Agricultor, esta Luna llena recibe históricamente el nombre de "Luna de Esturión". Dicha denominación proviene de las comunidades originarias que habitaban la región de los Grandes Lagos en Norteamérica, quienes identificaban el final de la época estival como el periodo óptimo para la pesca del esturión de lago. Según datos biológicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie piscícola cuenta con un linaje evolutivo de 200 millones de años y puede superar el siglo de vida, encontrándose actualmente en situación de vulnerabilidad por la alteración de sus hábitats fluviales.

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Para maximizar la experiencia de avistamiento en zonas urbanas y rurales de México, especialistas de la Sociedad Astronómica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y guías del portal Sky Tonight sugieren considerar las siguientes pautas:

Seguridad visual: La observación directa es totalmente segura. No se requiere el uso de anteojos especiales o cristales de soldador.

La observación directa es totalmente segura. No se requiere el uso de anteojos especiales o cristales de soldador. Optimización de equipo: Si bien la vista periférica basta para apreciar el fenómeno, el uso de binoculares sencillos o telescopios de alcance básico permite examinar los relieves de los cráteres y los matices cobrizos en el área sombreada.

Si bien la vista periférica basta para el fenómeno, el uso de binoculares sencillos o de alcance básico permite examinar los de los cráteres y los matices cobrizos en el área sombreada. Localización adecuada: Conviene ubicarse en puntos elevados o espacios alejados de fuentes intensas de contaminación lumínica en las grandes metrópolis .

Conviene en puntos elevados o espacios alejados de fuentes intensas de contaminación lumínica en las grandes . Uso de herramientas digitales: La orientación del satélite y las constelaciones adyacentes se facilita mediante aplicaciones móviles especializadas como Star Walk o Sky Tonight.

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