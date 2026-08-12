El 12 de agosto de 2026 quedo registrado como una jornada memorable para la astronomía mundial. Durante este día un eclipse solar total atravesó distintas regiones de Europa y el Atlántico norte, con puntos de observación privilegiados en Islandia y España. Sin embargo, gracias a la inmediatez de las plataformas digitales, el impacto del evento cruzó todas las fronteras geográficas.

Miles de usuarios compartieron sus experiencias a través de grabaciones aéreas, paisajes naturales y proezas deportivas que capturaron la alineación de los astros de una forma creativa como irrepetible.

La Luna cubre por completo al Sol, en la última fase del eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara, en España. FOTO: ISMAEL HERRERO. EFE

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De acuerdo con datos técnicos proyectados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la fase parcial comenzó hacía el ocaso, alrededor de las 17:34 horas (tiempo local), alcanzando el punto máximo cerca de las 20:00 horas y concluyendo su ciclo hacia las 21:58.

Estas condiciones de luz natural crearon el escenario ideal para generar contenido audiovisual de alto impacto que rápidamente se volvió viral internacionalmente.

Los clips virales más impresionantes grabados durante el anillo de fuego

Entre el material más compartido en las plataformas digitales destaca una secuencia realizada en una pista de patinaje. Los usuarios registrados como @danny_leon, @jaicano, @gochiestrella, @sbmramps y @learnfilmmaking publicaron una escena en la que un skater ejecuta una maniobra en una rampa justo cuando el disco solar queda oculto detrás de la Luna.

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La silueta perfectamente alineada del deportista frente al anillo de luz acumula más de 2.5 millones de me gusta y rebasa los 20 millones de reproducciones a pocas horas de su publicación.

Otro de los metrajes con mayor difusión proviene de una cuenta francesa identificada como @_3emeOeil. La grabación, tomada desde la cabina de un avión a reacción en pleno vuelo, muestra el horizonte instantes antes del punto máximo.

Pocos segundos después, el giro de la cámara hacia el cielo documenta la transición inmediata hacia la penumbra absoluta sobre la capa de nubes, ofreciendo una perspectiva aérea poco habitual de la sombra lunar.

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✈️ Éclipse solaire vue du cockpit d'un avion à réaction 😳 pic.twitter.com/4ehfah9n4n — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) August 12, 2026

Asimismo, desde la localidad de Castrojeriz, en Burgos, España, el usuario Nahel Belgherze (@WxNB_) registró una escena en la que la última franja de luz solar resplandece sobre un campo de girasoles con la arquitectura de una iglesia de fondo, capturando el preciso instante en que la corona solar ilumina el paisaje rural.

De acuerdo con registros históricos de la NASA, esta fue la primera ocasión desde 1905 en que la España peninsular presenció un eclipse solar total. El organismo espacial señala que la franja de totalidad del próximo evento de esta naturaleza cubrirá el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen el 2 de agosto de 2027.

Por su parte, la trayectoria continental en Estados Unidos no registrará un fenómeno similar sino hasta el 22 de agosto de 2044, en los estados de Dakota del Norte y Montana.

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¿Cuándo habrá un eclipse total en México?

Respecto a la visibilidad en territorio nacional, las proyecciones astronómicas del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) establecen que el próximo eclipse solar total visible desde México ocurrirá el 30 de marzo de 2052, con una trayectoria principal que atravesará estados del norte y centro del país como Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

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