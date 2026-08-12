Durante el desarrollo del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, se registró la activación de un arma de fuego cuando era destruida por un elemento del Ejército mexicano.

En un video compartido en redes sociales, se observa cómo el arma tipo escopeta se activa y alcanza a lesionar a una de las personas que observaban la destrucción.

Con referencia al "incidente" registrado en el marco de la jornada, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la persona que resultó afectada fue trasladada de inmediato al Hospital General de Pátzcuaro, donde recibió atención médica.

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"Tras ser valorada por personal médico fue dada de alta este mismo día", agregó mediante una tarjeta informativa.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, lamentó el hecho y se comprometió a dar seguimiento al ciudadano afectado.

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La subsecretaria Rocío Bárcena compartió que como parte del Plan Michoacán se llevó a Tzintzuntzan la Feria del Bienestar y el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", "acercando bienestar y construyendo paz en la comunidad".

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dft