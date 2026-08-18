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Chilpancingo. - Un grupo armado asesinó a cuatro integrantes, un hombre, dos mujeres y un menor de edad, de una familia en el municipio de Tlapa, en la Montaña, la madrugada de este martes.
En el ataque sobrevivieron siete integrantes, que alcanzaron a escapar.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 2:40 de la mañana de este martes, un grupo armado ingresó al domicilio de la familia en la calle Los Girasoles en la colonia Contlalco.
El reporte indica que grupo armado irrumpió y disparó contra la familia.
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Al momento del ataque, una mujer junto con seis menores de edad logró escapar.
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Tras el crimen, los armados rociaron gasolina a la vivienda y le prendieron lumbre.
A la vivienda llegó personal de Protección Civil y Bomberos a sofocar el incendio y fue cuando hallaron los cuatro cadáveres calcinados.
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Luego, peritos de las Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron el lugar y realizaron las diligencias.
Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).
La FGE informó de manera escueta del crimen hasta las 10:30 de la mañana del martes, ocho horas después.
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Las personas asesinadas de manera extraoficial fueron identificadas como originarios del municipio de Cochoapa El Grande.
Según la identificación sus nombres son: Teófilo de 48 años de edad; Margaritas de 46, Paulina de 75 y Erlan de seis años.
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Los siete que huyeron son una joven de 18 años y seis menos de entre 10 y 16 años.
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dmrr
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