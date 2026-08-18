Con una inversión de 300 millones de dólares y la creación de 900 empleos, Bosch amplió este martes sus operaciones en Nuevo León con la puesta en marcha de su división de soluciones de aire acondicionado en Ciénega de Flores, como parte de su estrategia de crecimiento en México y Norteamérica.

En un comunicado, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó el proyecto e informó que realizó un recorrido por las instalaciones y resaltó la colaboración entre la empresa alemana y el Gobierno de Nuevo León para impulsar nuevas inversiones y fortalecer la proveeduría local.

Empresa alemana Bosch invierte 300 millones en Nuevo León; generará 900 empleos en Ciénega de Flores. Foto: Especial.

En la visita participaron Paul Thomas, presidente de Bosch Norteamérica y de Mobility Americas; Alexander Firsching, presidente de Bosch México, y Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de Nuevo León.

García Sepúlveda señaló que la administración estatal respaldará el crecimiento de Bosch y anunció que el Encuentro de Negocios ENCLELAC 2026, que se realizará este miércoles en Cintermex, ofrecerá oportunidades para que empresas locales se incorporen como proveedoras.

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El gobernador informó que el encuentro contará con una bolsa de 3 mil millones de dólares para proveeduría local y destacó que este mecanismo busca beneficiar a compañías que, como Bosch, mantienen operaciones y proyectos de expansión en Nuevo León.

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La empresa alemana tiene presencia en la entidad desde hace 20 años y actualmente desarrolla actividades en tres áreas: Tecnología Industrial, mediante Rexroth; Bienes de Consumo, a través de BSH, y soluciones de aire acondicionado, con BHC.

Empresa alemana Bosch invierte 300 millones en Nuevo León; generará 900 empleos en Ciénega de Flores. Foto: Especial.

La nueva operación se suma a la planta que Bosch construyó en Salinas Victoria, anunciada hace tres años como la más grande de la compañía en México. Sus actividades en Nuevo León abarcan manufactura, ingeniería, ventas y mantenimiento.

Alexander Firsching destacó la trayectoria de la compañía en el estado y señaló que Bosch busca acelerar su crecimiento durante los próximos años, después de dos décadas de operaciones en la entidad.

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Como parte de la expansión, Bosch México también inauguró este martes nuevas oficinas corporativas de su división de soluciones de climatización en San Pedro Garza García, con las que reforzará sus actividades en México y Norteamérica.

Empresa alemana Bosch invierte 300 millones en Nuevo León; generará 900 empleos en Ciénega de Flores. Foto: Especial.

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó que la permanencia y expansión de Bosch contribuye al desarrollo de manufactura avanzada, innovación y talento especializado, además de generar empleos de mayor valor.

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De manera adicional, ITW anunció una inversión de 39 millones de dólares en Nuevo León y la generación de 550 empleos, en el marco de los nuevos proyectos de inversión vinculados con el desarrollo industrial de la entidad.

dmrr/cr