Metrópoli | 18-08-26 | 19:37 | Actualizada | 18-08-26 | 20:04 |

Un hombre señalado como por vecinos de la colonia Independencia, en la , luego de que aparentemente fuera sorprendido cuando se llevaba una bicicleta.

Los hechos ocurrieron en la calle San Borja, entre Mitla y Monte Albán, donde habitantes de la zona y solicitaron la intervención de elementos de la para presentarlo ante la Fiscalía capitalina.

El presunto responsable fue desatado y quedó bajo custodia de los policías. | Foto: Especial.
El presunto responsable fue desatado y quedó bajo custodia de los policías. | Foto: Especial.

De acuerdo con la SSC, un hombre de 72 años pidió apoyo a policías que realizaban recorridos preventivos en la zona y relató que había dejado su bicicleta afuera de su domicilio.

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El propietario señaló que posteriormente escuchó ruidos y, al salir, observó a un sujeto que aparentemente se llevaba la bicicleta. Los oficiales le dieron alcance y detuvieron al hombre, de 54 años, quien no pudo acreditar la legal posesión del vehículo.

Habitantes de la zona inmovilizaron al sujeto y solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). | Foto: Especial.
Habitantes de la zona inmovilizaron al sujeto y solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). | Foto: Especial.

El presunto responsable fue desatado y quedó bajo custodia de los policías, quienes le leyeron sus derechos de ley y lo trasladaron, junto con la bicicleta recuperada, ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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JACL/cr

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