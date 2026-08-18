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Un hombre señalado como presunto ladrón fue amarrado con cinta a un árbol por vecinos de la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que aparentemente fuera sorprendido cuando se llevaba una bicicleta.
Los hechos ocurrieron en la calle San Borja, entre Mitla y Monte Albán, donde habitantes de la zona inmovilizaron al sujeto y solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para presentarlo ante la Fiscalía capitalina.
De acuerdo con la SSC, un hombre de 72 años pidió apoyo a policías que realizaban recorridos preventivos en la zona y relató que había dejado su bicicleta afuera de su domicilio.
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El propietario señaló que posteriormente escuchó ruidos y, al salir, observó a un sujeto que aparentemente se llevaba la bicicleta. Los oficiales le dieron alcance y detuvieron al hombre, de 54 años, quien no pudo acreditar la legal posesión del vehículo.
El presunto responsable fue desatado y quedó bajo custodia de los policías, quienes le leyeron sus derechos de ley y lo trasladaron, junto con la bicicleta recuperada, ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
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JACL/cr
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