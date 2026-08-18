Cerca de una decena de alcaldes y alcaldesas de diversas partes de la república, acudieron a la Cámara de Diputados, para entregar a la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, una iniciativa de ley para crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), a fin de que lleguen directamente los recursos a los gobiernos locales para atender las carencias de las escuelas de educación básica en todo el país.

La iniciativa busca que niñas y niños estudien en escuelas dignas y existan reglas claras del uso de los recursos, con el acompañamiento de los padres de familia. También propone la distribución del 6% de la Recaudación Federal Participable, que significaría 320 mil millones de pesos entre las más de 200 mil planteles educativos, de acuerdo con su matrícula.

"Estamos hartos de tener escuelas de cuarta, queremos escuelas de primera, en buenas condiciones, con mantenimiento y también estamos hartos de no contar con el recurso suficiente para poder dar mantenimiento y la gente está harta de escuchar que no hay recursos y pretextos y pretextos", declaró Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, al término el acto.

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El alcalde panista indicó que cada escuela requiere al menos de 1.5 millones de pesos anuales para mantenimiento menor y obras como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños, mejoramiento de aulas, impermeabilización, entre otros.

“Con esto se podrían atender todas las escuelas públicas y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente, que eso es lo que estamos buscando", precisó.

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Por su parte, José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato, señaló que la iniciativa da voz al 30 ciento de las escuelas en México que tienen carencias.

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"No tienen servicios básicos, que carecen de agua o de saneamiento, por supuesto de casi el 50 por ciento de la población de las escuelas en donde existe una brecha digital", dijo.

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En su oportunidad, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que la gente está cansada de escuchar "no me toca", porque "gobernar es resolver" y las solicitudes de las escuelas no deben perderse en la burocracia.

"Si los municipios y alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente, déjenos ser parte de la solución. Queremos reformas los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución para reconocer a los municipios y a las alcaldías como autoridades que puedan participar directamente en el mantenimiento de las escuelas públicas”, señaló.

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A su vez, ⁠Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, recordó que son los gobiernos municipales los primeros respondientes a los requerimientos de las escuelas que, en la mayoría de los casos, están en condiciones lamentables, por lo que deben contar con recursos y facultades.

“Que podamos dar la cara, que podamos atender, pero con los recursos necesarios para hacerlo y con las atribuciones que nos permitan resolver en tiempo y forma, porque ya lo hemos dicho, los problemas están ahí en nuestras colonias, en nuestras comunidades y los recursos y las decisiones también deberían estar más cerca de la gente, no en un centralismo”.

En su momento, Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán, externó que en las escuelas públicas se debe escuchar la voz de los niños.

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“Necesitamos árboles, necesitamos sombras para seguir jugando, juegos seguros, necesitamos una infinidad de cosas, baños que sean divididos hombres y mujeres, bardas perimetrales y hoy nuestro llamado es a todas y a todos los diputados”, precisó.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, adelantó que estará presentando esta inicativa como uno de los temas prioritarios de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.

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"Vamos a realizar todos los esfuerzos para que pueda aprobarse y que los municipios y particularmente las alcaldías, las presidencias municipales, tengan una mejor y mayor cantidad de posibilidades para dar respuesta a uno de los puntos que más ha abandonado el gobierno federal: el mantenimiento de las escuelas ", destacó.

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